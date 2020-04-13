Corona virüs nedeniyle ertelenen olimpiyatların faturası ağır oldu

Uzun süren tartışmaların ardından corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili kararın faturası ağır oldu.



Japon basınının Almanya'da yayın yapan Welt Gazetesi'ne dayandırdığı habere göre, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach oyunların ertelenmesi nedeniyle IOC'nin birkaç yüz milyon dolarlık ek harcama yapmaya hazırlandığını söyledi. Bir yıllık ertelemenin Tokyo'nun karşı karşıya olduğu maliyetleri ne kadar yükselteceğini söylemenin şu anda imkansız olduğunun altını çizen Bach, IOC'nin erteleme kararının duyurulmasından önce Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile görüşüldüğü üzere ek mali yükteki payını üstleneceğini belirtti. Bach, "IOC olarak birkaç yüz milyon dolarlık ek maliyetle karşı karşıya kalacağımız şimdiden açık" ifadelerini kullandı.



2.7 MİLYAR DOLARI BULABİLİR



2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları corona virüsü salgınının ardından iptal ya da erteleme söylentileri nedeniyle uzun süre kamuoyunun gündemini meşgul etmiş, Japonya hükümeti ise planlarda bir değişiklik olmadığını açıklamıştı. Ancak iç ve dış kamuoyundan gelen baskıların ardından Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 24 Mart'ta etkinliğin ertelendiğini duyurmuştu. Erteleme kararı nedeniyle 2.7 milyarı doları bulan ek maliyet yaratabileceği öngörülen Tokyo Olimpiyatları, 23 Temmuz 2021'de açılacak.