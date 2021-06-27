Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları Muğla etabı tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından Türkiye Yelken Federasyonu 2021 yılı faaliyet programı kapsamında organize edilen Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları’nın Muğla etabı sona erdi.

25 Haziran’da Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın start vermesiyle yarışa başlayan ekipler; Marmaris-Bodrum parkuru boyunca çekişmeli bir mücadele vererek, Muğla etabı yarışlarını 26 Haziran günü Bodrum’da tamamladılar.

Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Rusya, Hollanda ve Türkiye dahil 6 ülkeden 37 ekibin kayıt yaptırdığı yarışta, ulusal ve uluslararası 300’ü aşkın yarışçı, 8 grupta yarıştı.

HALİKARNAS KUPASI MÜCADELESİNDE REKOR



Dünyanın en özel destinasyonlarından Marmaris-Bodrum rotasında Halikarnas Kupası için mücadele verilen Yarış boyunca Bodrum, Datça ve Marmaris’in eşsiz güzellikteki koyları, Knidos Antik Kenti’nin tarihi dokusunun maviyle buluştuğu muhteşem manzarası Muğla’nın eşsiz güzellikleri yarışçılara eşlik etti.



DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları’nın Muğla etabı, 27 Haziran Pazar günü Bodrum Kalesi’nde düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.



Halikarnas Kupası – En Hızlı Tekne (Line Honours) ödülü 13 saat 56 dk 53 saniyelik rekor sürede rotayı tamamlayan Erkan Bilsev yönetimindeki Perlewhite teknesinin oldu.

MUĞLA ETABI KESİN SONUÇLAR



Halikarnas Kupası –Genel Klasman (IRC Overall) Ödülleri



1. Murat Tan yönetimindeki Good Day Sunshine



2. Tora Sebahattin Kutoğlu yönetimindeki Wings of Island



3. Arbuzov Andrey yönetimindeki Corrier du Coeur



Knidos Özel Ödülleri



· Onur Tok yönetimindeki Team Linea Rossa



· Tora Sebahattin Kutoğlu yönetimindeki Wings of Island



· Halil Arıkan yönetimindeki Winter Blue



· Kaan Parlas yönetimindeki Cygnus



· Murat Tan yönetimindeki Good Day Sunshine



· Yusuf Erce Demirtaş yönetimindeki Vamos



· Erhan Abay yönetimindeki Elisa



· Hasan Basri Aslan yönetimindeki Blue Dream



Halikarnas Kupası



IRC 0 sınıfı



1. Arbuzov Andrey yönetimindeki Corrier du Coeur



2. Erkan Bilsev yönetimindeki Perlewhite



3. Onur Tok yönetimindeki Team Linea Rossa



IRC 1 sınıfı



1. Tora Sebahattin Kutoğlu yönetimindeki Wings of Island



2. Cenk Tekkaya yönetimindeki Nissan-FiftyFifty



IRC 2 sınıfı



1. Halil Arıkan yönetimindeki Winter Blue



2. Semih Pekyörür yönetimindeki Fenerbahçe Doğuş Yelken



3. Tunca Çalışkan yönetimindeki Stormy



IRC 3 sınıfı



1. Bülent Çelik yönetimindeki İskorpit



2. Kaan Parlas yönetimindeki Cygnus



3. Hasan Ergün Nalbantoğlu yönetimindeki Mercer Blue Miles



IRC 4 sınıfı



1. Murat Tan yönetimindeki Good Day Sunshine



2. Halit Özbekli yönetimindeki Neslisu



3. Murat Okay yönetimindeki Optimus



Gezgin (A) sınıfı



1. Yusuf Erce Demirtaş yönetimindeki Vamos



2. Ekber Levent yönetimindeki Zoso



3. Ergün Ramazan Sarıoğlu yönetimindeki Defne



Gezgin (B) sınıfı



1. Erhan Abay yönetimindeki Elisa



2. Deniz Bozkurt yönetimindeki Menestrel



Gezgin (C) sınıfı



1. Erhan Uyan yönetimindeki Uyan Sailing-Kraken



2. Hasan Basri Aslan yönetimindeki Blue Dreams



3. Ersen Dinç yönetimindeki Lobster



"AVRUPA'NIN SAYILI YARIŞLARINDAN BİRİ"



Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları’nın Muğla etabıyla ilgili bilgi veren İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu “İlerleyen yıllarda bu yarışın başta Akdeniz olmak üzere tüm dünyada büyük ilgi uyandırması ve en prestijli yarışlar arasında yer alması en büyük hedefimiz. Ayrıca sporcu anlamında, ekipler anlamında bu yarış oldukça zorlu bir yarıştı. Ekipler 125 deniz millik bir rotayı akıntı ve denizin dalgalarına, rüzgâra karşı kat ettiler. Bence Avrupa’nın sayılı yarışlarından biri” dedi.



KONSER İPTAL EDİLDİ



Ödül töreni kapsamında gerçekleştirilecek konser programı Marmaris İçmeler bölgesinde meydana gelen orman yangınında görevli Görkem Hasdemir’in şehit olması nedeniyle iptal edilerek, kupa takdiminin ardından sona erdi.



İSTANBUL ETABI 29-31 EKİM'DE



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başlayacak İstanbul etabında, ‘’İki kıtada yaşayan şehir’’ adıyla göz kamaştırıcı güzellikteki Boğaziçi’nde, Cumhuriyet Kupası (İstanbul Boğazı), Mavi Vatan Kupası (Adalar parkuru) ve Barbaros Hayreddin Paşa Kupası (Caddebostan parkuru) yarışları düzenlenecek. İstanbul etabı 31 Ekim’de görkemli ödül töreni ile sona erecektir.



KITALARARASI YARIŞACAKLAR



Dünyanın dört bir yanından katılacak yelkenli tekneler ve yüzlerce yarışçının şampiyonluk için mücadele vereceği iki etabın sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’na hak kazanacaktır.



Devlet ve özel sektörün üst düzey yöneticileri ile uluslar arası misyon temsilcilerinin de alandan izlediği Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları’nda, yarış öncesi pandemi önlemleri kapsamında İl Hıfzıssıhha görevlileri koordinasyonunda tüm katılımcılara PCR testi uygulanarak oluşabilecek riskler en aza indirildi.