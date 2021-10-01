Daniel Sturridge, Perth Glory'ye transfer oldu

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen fakat mart ayında bahis oynadığı gerekçesiyle 4 ay ceza alan ve sözleşmesi feshedilen Daniel Sturrigde, Avustralya A-League takımlarından Perth Glory'ye transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Sturridge ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

"A-LEAGUE TARİHİNİN EN ÖNEMLİ TRANSFERLERİNDEN"



"Yeni bir deneyim kazanmak fantastik bir fırsat" diyen Sturridge, bu fırsatın ona geldiğinde bunu kaçırmaması gerektiğini hissettiğini paylaştı. Takımın sahibi Tony Sage ise "Sturridge değil Perth Glory, tüm A-League tarihinin en önemli transferlerinden birisi." dedi.



Manchester City altyapısından yetişen, kariyerinde Chelsea ve Liverpool gibi kulüplerde forma giyen Sturridge, Trabzonspor'da çıktığı 16 maçta 7 gol atıp 4 asist yapmıştı. 32 yaşındaki oyuncu, 160 maça çıktığı İngiltere Premier League ekibi Liverpool adına da 68 gol 26 asist ile oynamıştı.

