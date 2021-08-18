Demir Grup Sivasspor-Kopenhag UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ntv.com.tr 18.08.2021 - 11:29
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Sivasspor, Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi'yi ilk maçta deplasmanda 2-1 yendi. Tur rövanşında 1-1 berabere kalan Sivasspor Play-Off aşamasına kaldı.
SİVASSPOR'UN UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN ?
Demir Grup Sivasspor-Kopenhag maçı 19 Ağustos'ta (Yarın) oynanacak. Mücadele, saat 21.00'da başlayacak ve Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
Kopenhag-Demir Grup Sivasspor maçının rövanşı ise 26 Ağustos Perşembe günü Danimarka'da oynanacak.
Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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