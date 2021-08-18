Demir Grup Sivasspor-Kopenhag UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turundaki rakibi Danimarka temsilcisi Kopenhag oldu. Eşleşmede ilk maç şifresiz olarak yayınlanacak. Peki Sivasspor-Kopenhag Avrupa Konferans Ligi ne zaman, hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak?

ntv.com.tr 18.08.2021 - 11:29

Demir Grup Sivasspor-Kopenhag UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Sivasspor, Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi'yi ilk maçta deplasmanda 2-1 yendi. Tur rövanşında 1-1 berabere kalan Sivasspor Play-Off aşamasına kaldı.

SİVASSPOR'UN UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN ?

Demir Grup Sivasspor-Kopenhag maçı 19 Ağustos'ta (Yarın) oynanacak. Mücadele, saat 21.00'da başlayacak ve Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Kopenhag-Demir Grup Sivasspor maçının rövanşı ise 26 Ağustos Perşembe günü Danimarka'da oynanacak.

Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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