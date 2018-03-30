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Demir Grup Sivasspor evinde güldü

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Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının açılış maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Karabükspor'u konuk etti. Yiğidolar evindeki bu karşılaşmayı 1-0 galip tamamladı.

Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 47. dakikada Thievy Bifouma kaydetti. Fransız futbolcu bu sezon ligdeki 6. golünü attı.

Ligde 2 maç (1 beraberlik, 1 yenilgi) sonra kazanan teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki Demir Grup Sivasspor, puanını 41'e yükseltti.

Demir Grup Sivasspor aynı zamanda sahasındaki maçlarda gösterdiği başarılı performansı sürdürdü. Yiğidolar evinde oynadığı son 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Demir Grup Sivasspor ayrıca ligde bu sezon evinde 14 karşılaşmanın 8'ini kazandı; 3 maç da berabere bitti.

Yeni teknik direktörü Ünal Karaman ile ilk maçına çıkan Karabükspor ise üst üste 7. yenilgisini aldı. Karabükspor 12 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Öte yandan iki ekibin teknik direktörleri 2014-2015 sezonunda TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da birlikte çalışmışlardı. O sezon Samet Aybaba, Adana Demirspor'un sportif direktörüyken Ünal Karaman takımın teknik direktörüydü.

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