Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında Beşiktaş tercümanı Halil Yazıcıoğlu'nun top dışarı tam çıkmadan müdahalesi yeni bir tartışma başlattı. Özkahya kural hatası yaptığı için maçın tekrarı gündeme gelebilir iddialası vardı. Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban bu iddiaları NTV ekranlarında değerlendirdi.



Deniz Çoban, "Burada bir kural hatası vardır. Fakata her kural hatası maçın tekrar oynanmasını gerektirmez. Burada hakemin hava atışıyla başlaması bir takıma avantaj sağlamış mıdır? Hayır sağlamamıştır. Olmadığı için maçın tekrar edilmesi gerekmiyor. Beşiktaş'ın itiraz etmesi halinde buna karar verecek olan TFF yönetim kuruludur" dedi.

