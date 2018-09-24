Derbi bu akşam... (Fenerbahçe-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?)

Spor Toto Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanacak...

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 2018-2019 sezonun ilk derbisinde karşı karşıya gelecek.



Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemlik görevini ise Alper Ulusoy üstlenecek. Bu zorlu mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.



Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıcını yaparak ilk 4 maçta 3 yenilgi alan sarı-lacivertliler, geçen hafta Atiker Konyaspor'u deplasmanda yenerek galibiyet özlemine son verdi.



Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb'e 4-1 gibi farklı bir skorla yenilen Fenerbahçe, derbide kazanarak taraftarına bu yenilgiyi unutturmak istiyor.



MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustaedter, Reyes, Isla, Mehmet, Jailson, Ayew, Benzia, Aatıf, Slimani



Beşiktaş: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Ljajic, Lens, Babel



Ligde 5 haftada 6 puan alabilen Fenerbahçe, Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde bulunuyor.

BAHİS ORANLARI ORTADA

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için verilen bahis oranları son güncellemeyle eşitlendi. İddia'da Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.30 oran verilirken, Beşiktaş'ın galibiyetine de 2.30 oran verildi. Karşılaşmanın beraberlik oranı ise 3 olarak belirlendi.

Oranlar ilk açıklandığında favori olaran görülen ev sahibi Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.00, deplasman ekibi Beşiktaş'a 2.65 oran verilmişti.



KADIKÖY'E 4 PUAN ÖNDE GİDECEK



Beşiktaş, Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan topladı. Kadıköy'e rakibinin 4 puan önünde gidecek Beşiktaş, derbiyi kazanarak aradaki puan farkını açmayı amaçlıyor.



Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç'in Sarpsborg ekibini evinde 3-1 yenen siyah-beyazlılar, grup maçlarına 3 puanla başlayarak derbi öncesi moral buldu.



MEDEL CEZALI

Beşiktaş, Kadıköy'e Gary Medel'den yoksun gidecek.



Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Şilili futbolcu, derbide takımını yalnız bırakacak.



Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle Sarpsborg maçında kadroya alınmayan Adriano Correia'nın durumu belirsizliğini koruyor. Brezilyalı futbolcunun derbide oynayıp oynayamayacağı son idmanın ardındannetleşecek.



Öte yandan Caner Erkin derbi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde 3 sarı kartı olantecrübeli futbolcu, derbide de kart görmesi halinde Kayserispor ile oynanacak 7. hafta maçında forma giyemeyecek.

EN GOLLÜ MAÇLAR



İki rakip arasında geride kalan 347 maçta, penaltılar hariç en fazla golün atıldığı

karşılaşmada sporseverler 9 gol izledi.



İnönü Stadı'nda 11 Ağustos 1974'te yapılan TSYD Kupası maçını Beşiktaş 5-4

kazanırken, filelere giden 9 gol, 94 yıllık rekabette bir maçta atılan en fazla gol olarak

tarihe geçti.



Beşiktaş ile Fenerbahçe 19 Mayıs 1955'te Atatürk Kupası'nda karşı karşıya gelirken,

mücadele 4-4 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 1 Temmuz 1960'daki Cemal

Gürsel Kupası karşılaşmasını ise 6-2 kazandı.

GOLCÜLER



Rekabette en fazla golü Beşiktaş'ın efsane kaptanı Hakkı Yeten attı.



Fenerbahçe'ye karşı 58 kez Beşiktaş forması giyen "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 32 kez

fileleri havalandırdı.



Sarı-lacivertli ekip adına Beşiktaş'a en fazla golü ise 19 golle Cemil Turan kaydetti.

EN ÇOK FORMA GİYENLER



Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde en çok forma giyen futbolcu unvanı Beşiktaşlı Rıza

Çalımbay'a ait.

Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı formayla Fenerbahçe karşısında 64 maçta görev yaptı.

Bu futbolcuyu 61 maçla Beşiktaşlı Şeref Görkey, 59'ar maçla da Beşiktaşlı Ulvi

Güveneroğlu ile Fenerbahçeli Müjdat Yetkiner izliyor.

EN ERKEN GOL BOLİC'İN



Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde bilinen en erken golü Elvir Bolic attı.

İki takım arasında 10 Mart 1996'da İnönü Stadı'nda yapılan lig maçının 21.

saniyesinde fileleri havalandıran Fenerbahçeli Bolic, rekabetin kayıtlara geçen en

erken golüne imza koydu. Fenerbahçe bu maçı 2-1 kazandı.



Ayrıca, 1991'de "Şifo" lakaplı Beşiktaşlı Mehmet Özdilek, Fenerbahçe Şükrü

Saracoğlu Stadı'nda oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan lig mücadelesinin 37.

saniyesinde sarı-lacivertli ekibin filelerini havalandırdı.

İKİ TAKIMDA DA OYNAYANLAR



Rekabetin 94 yıllık geçmişinde iki takım formasını da giyen pek çok futbolcu

bulunuyor.



Bunlar arasında son 20 yılda iki takımda da oynayan futbolcular şunlar:



Adem İbrahimoğlu, Ali Kemal Denizci, Engin İpekoğlu, Tayfur Havutçu, Feyyaz Uçar,

Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Oktay Derelioğlu, Alpay Özalan, Ahmet Yıldırım, Emre

Aşık, Ali Güneş, Tayfun Korkut, Murat Şahin, Mustafa Doğan, Mert Nobre, Fahri Tatan,

Tümer Metin, Mehmet Yozgatlı, Rüştü Reçber, Burak Yılmaz, Mehmet Aurelio, Uğur

Boral, Egemen Korkmaz, Mamadou Niang, Caner Erkin, Gökhan Gönül, İsmail

Köybaşı, Jeremain Lens.

BİR MAÇTA EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCU ZEKİ RIZA SPOREL



Derbi rekabeti tarihinde bir maçta en fazla golü Zeki Rıza Sporel kaydetti.

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu yerde, 18 Haziran 1926'da yapılan rekabetteki 2.

randevuyu Fenerbahçe 4-1 kazanırken, bu özel müsabakada sarı-lacivertlilerin

gollerinin tamamını Zeki Rıza Sporel attı.

İLK RESMİ MAÇ BERABERE



Rakipler arasında ilk resmi maç, 12 Kasım 1926'da oynandı.



Taksim Stadı'ndaki İstanbul Ligi maçı golsüz eşitlikle tamamlandı.

KENDİ KALESİNE GOL ATANLAR



Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarında bazı oyuncular kendi kalelerine gol atma

şanssızlığını yaşadı.



Son dönemde oynanan karşılaşmalarda, Beşiktaş'tan Mehmet Ekşi, Recep Çetin, Ulvi

Güveneroğlu, Ertuğrul Sağlam, Necip Uysal, Egemen Korkmaz, Dusko Tosic ve

Marcelo Guedes Fenerbahçe'den ise Nejat Barut, Piotr Soczynski, Saffet Akbaş, Dirk

Kuyt ve Simon Kjaer kendi kalelerine gol attı.

İLK LİG MAÇI



Beşiktaş ile Fenerbahçe, profesyonel lig tarihindeki ilk karşılaşmalarını 18 Mart

1959'da yaptı.



İnönü Stadı'ndaki ilk lig maçını Fenerbahçe 1-0 kazandı.

İKİ TAKIMDA DA GOL ATANLAR



Rekabetin 94 yıllık geçmişinde iki takımın da formasını giyen oyunculardan bazıları,

derbilerde farklı formalarla gol atma başarısına ulaştı.



Şenol Birol, Ali Kemal Denizci, Tayfur Havutçu, Mert Nobre, Tümer Metin ve

Mamadou Niang, hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe formalarıyla rekabette gol

sevinci yaşadı.

HÜKMEN GALİBİYETLER



Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin bir asra yaklaşan rekabetinde son dönemlerde üç

karşılaşma hükmen sonuçlandı.



Fenerbahçe Stadı'nda 4 Mayıs 1983'te yapılan Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı 1-1

berabere sonuçlanmasına rağmen Beşiktaş, oyuncusu Mehmet Ekşi'nin çift sarı

kartla oynadığının anlaşılması üzerine sarı-lacivertli ekip, karşılaşmada 3-0 hükmen

galip sayıldı. Beşiktaş, rövanş maçını 2-1 kazandığı halde elenmekten kurtulamadı.

İnönü Stadı'nda 16 Eylül 2000'de yapılan lig maçında ise siyah-beyazlı ekip,

Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mustafa Denizli, yeni

uygulamaya giren 5+1 kuralına uymayıp, 62. dakikada 6. yabancı oyuncuyu da

sahaya sürünce Beşiktaş'ın 3-0'lık galibiyeti hükmen tescil edildi.

İki takım arasında geçen sezon oynanan karşılaşma da yaşanan saha olayları

sebebiyle yarıda kaldı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2'lik ilk maçın rövanşında

iki takım 19 Nisan'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 57. dakikada

skor 0-0'ken yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi.



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, rövanş maçının, yarıda kaldığı andaki

şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar verdi. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya

çıkmama kararı aldı. İki takım arasında 3 Mayıs'ta oynanması gereken mücadelede

Beşiktaş sahaya çıkmayınca, 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

PANCU KALEYE GEÇTİ



İki takım arasındaki ilginç notlardan biri de 2004-2005 sezonunda Kadıköy'de

oynanan derbi mücadelesinde yaşandı.



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 17 Nisan 2005'te yapılan maç, adeta gol

düellosu şeklinde geçerken, Beşiktaşlı futbolcu Daniel Gabriel Pancu'nun kaleye

geçmesi maça damgasını vurdu.

Beşiktaş kalecisi Oscar Cordoba, 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi

bıraktı. Siyah-beyazlıların 3 oyuncu değiştirme hakkını kullanmış olmaları nedeniyle

kaleye Pancu geçti. Uzatma bölümüyle birlikte 18 dakika kaleyi koruyan Rumen

futbolcu, sadece penaltıdan bir gol yerken, Beşiktaş karşılaşmayı 4-3 kazandı. Siyahbeyazlı kulüp, 4-3 kazanılan bu maçın anısına hatıra tişörtleri yaptırdı.

BİLİCA KAZDI, PENALTI KAÇTI



Rakiplerin 2009-2010 sezonundaki randevusunda da çok ilginç bir olay yaşandı.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Beşiktaş'ı 1-0 yendiği 18 Nisan 2010'daki lig maçında sarılacivertli takımın "Bilica" lakaplı Brezilyalı futbolcusu Fabio Alves Da Silva, siyahbeyazlı takımın 64. dakikada kazandığı penaltı atışı öncesinde penaltı noktasını

kramponuyla eşeledi. Daha sonra Beşiktaşlı Bobo'nun kullandığı penaltı atışını, kaleci

Volkan Demirel kurtararak rakibine beraberlik şansı tanımadı.

Bilica'nın futbol sahalarında çok ender yaşanan fair play dışı bu hareketi spor

gündemini bir süre meşgul etti.



İNÖNÜ'DEKİ SON DERBİ BEŞİKTAŞ'IN



İki takım arasında İnönü Stadı'ndaki son derbiyi Beşiktaş kazandı.



3 Mart 2013 tarihinde BJK İnönü Stadı'ndaki lig derbisi, tarihi stattaki son derbi maç

olarak kayıtlara geçti. Gol düellosu şeklinde geçen maçı Beşiktaş 90+3. dakikada

attığı golle 3-2 kazanırken, siyah-beyazlı takımdan Olcay Şahan da BJK İnönü

Stadı'ndaki son derbi golünün sahibi oldu.