Fenerbahçe ilk yarıya etkili başlarken; Beşiktaşlı oyuncuların gergin görüntüsü dikkat çekti. Konuk ekibin özellikle ilk yarıdaki top kayıplarından yararlanan Sarı Lacivertliler, oyunu yavaş yavaş rakip yarı sahaya yıktı. 15. dakikada Aatif'le ilk büyük tehlikeyi yakalayan ev sahibi ekip, Ayew'le net gol fırsatından yararlanamadı. Ganalı, kaleci Karius'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten auta gönderdi. Hasan Ali Kaldırım'ın 35. dakikada cezasahası dışından sert şutu direkte patladı.



40. dakikada Ryan Babel sahneye çıktı. Maça forvet başlayan Hollandalı, Fenerbahçe defansının hatasında da cezayayı yakınından dönerek sert vurdu ve topu ağlarla buluşturarak Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.



Beşiktaş, 2. yarıya kendine daha güvenli bir oyunla başlarken; Fenerbahçe'nin rakip kaleye gidememesi üzerine teknik direktör Phillip Cocu 56. dakikada oyuncu değişikliği yaptı ve Mehmet Topal'ın yerine Eljif Elmas'ı oyuna aldı. Önce Eljif'in, 61. dakikada Valbuena'nın oyuna girmesi Fenerbahçe'yi hareketlendirdi. Şenol Güneş, ise Ljajic ve Larin'i oyuna, sarı kartı bulunan Oğuzhan ile Lens'i kenara aldı.



71. dakikada Fenerbahçe adına maçın en iyi ismi Hasan Ali Kaldırım, sol kanattan harika ortaladı. Ayew, aynı güzellikte topu kafayla ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1'e getirdi.



Kalan dakikalarda Fenerbahçe daha atak bir futbol sergilese de iki takımın da çabası sonuç vermedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Ligde en son 13 yıl önce Beşiktaş'a 4-3 yenilen Fenerbahçe; rakibi karşısında sahasındaki yenilgisizlik serisini 17 maça çıkardı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Caner Erkin, 2. sarı karttan kırmızı kart gördü. Tribünlerde Caner Erkin aleyhine tezahüratlar yapıldı, Beşiktaşlı oyuncu tribünleri alkışlayarak protesto etti.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 7'ye, Beşiktaş ise 11'e çıkardı.



İKİ TEKNİK DİREKTÖRDEN DEĞİŞİKLİKLER



Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu derbiye, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Dinamo Zagreb'e 4-1 yenildikleri maçın ilk 11'inden 4 ismi değiştirerek çıktı. Hollandalı teknik adam, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Alper Potuk ve Michael Frey'in yerine derbide Hasan Ali Kaldırım, Jailson Marques Siqueira, Andre Ayew ve Islam Slimani'ye şans tanıdı.



Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sarpsborg mücadelesine göre 5 değişiklik yaptı. Kırmızı kart cezalısı Gary Medel'in yerine savunmanın önünde Atiba Hutchinson görev aldı. Geçen sezonun son haftalarında sakatlık yaşayan ve 2018-2019'un ilk haftalarında aynı sebepten görev almayan Kanadalı, 163 gün sonra ilk kez şans buldu. Teknik Direktör Şenol Güneş, geride kalan 10 maçta suskun kalan Cyle Larin'i derbi maçta yedek soyundurdu ve forvette Babel'e şans verdi. Güneş, Adem Ljajic'i de yedek soyundurdu. Dizinde sakatlığı bulunan Adriano Correia, Sarpsborg maçında olduğu gibi Fenerbahçe karşılaşmasında da takımını yalnız bıraktı.



MAÇTAN DAKİKALAR



6'. Maçın ilk tehlikeli atağı geldi. Slimani, taçtan gelen topla cezasahası içinde topla buluştu. Cezayirli oyuncunun dönerek vuruşunda top kaleci Karius'ta kaldı.

12'. Beşiktaş'ın ilk şutu Oğuzhan'dan geldi. Quaresma'nın gönderdiği uzun topta Oğuzhan'ın kafa vuruşu dışarı gitti.

15'. Fenerbahçe gole yaklaştı. Şener, cezasahası sağ çizgisi yakınından ortasını yaptı. Altıpas ön çizgisinin hemen gerisinde Aatif, demarke durumda kafayı vurdu, kaleci Karius, meşin yuvarlağı kontrol etti ve mutlak golü önledi.

20.' Babel, cezasahası sol içinde buluştuğu topu sert bir vuruşla kaleye gönderdi. Reyes, son anda ayak koydu ve topun kaleye gitmesine izin vermeyerek kornere gönderdi.

26.' Quaresma, soldan çalımlarla gitti. Topu sağına alıp, çaprazdan şansını denedi. Meşin yuvarlak sağ direğin farklı şekilde yanından auta gitti.

28.' Hasan Ali Kaldırım'ın yaklaşık 25 metre uzaktan sert şutunda, köşeye giden topu Loris Karius uçarak kontrol etti ve gol izni vermedi.

31'. Fenerbahçe'nin Beşiktaş cezasahasının sağ köşesine yakın bölgeden kazandığı serbest vuruşu Benzia cezasahasına ortaladı. Slimani, sol iç çaprazdan kafayı vurdu. Yükseklik kazanan top az farkla üst ağlarda kaldı. ağlarda kaldı.

34.' Fenerbahçe, Ayew'le gole çok yaklaştı. Hasan Ali Kaldırım'ın derinleme pasında Ayew, cezasahası içinde bir anda kaleci Karius'la karşı karşıya kaldı. Ganalı oyuncunun uygun durumdaki vuruşunda top üstten auta gitti.

35'. Fenerbahçe bir kez daha gole çok yaklaştı. Hasan Ali Kaldırım, cezasahası sol ön çizgisi yakınına taşıdığı topu sert bir vuruşla kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak üst direkte patladı.

Ryan Babel, 40. dakikada cezasahası dışından çıkardığı sert şutla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

40.' GOL... Ryan Babel... Fenerbahçe'nin üstün oynadığı dakikalarda Beşiktaş golü buldu. Pepe'nin yükseklik kazandırdığı top cezayayı yakınındaki Babel'e geldi. Hollandalı topu göğsüyle indirip önündeki Neustadter ve Mehmet Topal'a karşın dönüp vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Harun'u çaresiz bıraktı ve ağlarla buluştu.



2. YARI



53'. Ouğuzhan'ın cezasahası sol içine bıraktığı topla buluşan Lens, çizgiye inerek aşırtma bir vuruş çıkardı. Top az farkla sağ direğin yanından auta gitti.

57. dakikada ise Gökhan Gönül, Beşiktaş'a verilen taçta topun kendisinden çıktığını belirtip topu bıraktı. Ancak hakem Fırat Aydınus, tacı Siyah Beyazlılar'a kullandırdı.

58'. Hasan Ali Kaldırım, kaleyi karşıdan gören ve yaklaşık 25 metre uzaktan sert vurdu. Kaleci Karius, son anda sağına yatarak zor pozisyonda topu çelmeyi başardı ve gol izni vermedi.

Beşiktaş karşısında Fenerbahçe'ye eşitliği getiren gol Andre Ayew'den geldi.

71'. GOL... Andre Ayew... Hasan Ali Kaldırım, sol kanattan penaltı noktası üzerine harika ortaladı. Ayew, çok iyi yükselerek kafayı vurdu ve topu sağ direğin yanından ağlarla buluşturdu.

75.' Ani gelişen Fenerbahçe atağında Eljif'in getirip cezasahası sol içine bıraktığı topu Valbuena, tek vuruşla ağlarla buluşturmak istedi. Karius, soluna yatarak topu kontrol etti.

78'. Benzia'nın cezasahası sol içine bekletmeden gönderdiği topa Eljif gelişine çaprazdan vurdu. Top az farkla sağ direğin yanından auta gitti.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.