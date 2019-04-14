Süper Lig'de Fenerbahçe, dev derbide Galatasaray'ı konuk ederken mücadelenin ilk yarısında sarı-lacivertli ekip 10 kişi kaldı.
Mücadelede dakikalar 42'yi gösterdiğinde atağa çıkan Galatasaray'da Ryan Donk'un savunma arkasına attığı uzun topta Mbaye Diagne topa hareketlenirken Hasan Ali Kaldırım'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem ceza sahası dışında düdüğünü çalarak
Hasan Ali Kaldırım'ın yaptığı müdahaleye sarı kart gösteren hakem Ali Palabıyık, bir süre sonra pozisyonu yeniden incelemek için VAR'a başvurdu. Palabıyık, pozisyonu VAR'dan izledikten sonra Hasan Ali Kaldırım'a gösterdiği kartın rengini değiştirdi ve kırmızı kartla deneyimli futbolcuyu oyundan attı.
Derbide kırmızı kart
Spor
Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray derbisinde kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.
Süper Lig'de Fenerbahçe, dev derbide Galatasaray'ı konuk ederken mücadelenin ilk yarısında sarı-lacivertli ekip 10 kişi kaldı.