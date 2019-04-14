Fenerbahçe, yaklaşık 20 yıldır Kadıköy’de hiç yenilmediği rakibini kötü geçen bu sezonunda da yenerek moral depolamak isterken, Galatasaray ise Medipol Başakşehir’in Beşiktaş’a 2-1 yenilmesinin ardından şampiyonluk iddiasını daha da güçlendirebilmek için Ülker Stadı’na mutlak galibiyet parolası ile çıktı.

RIDVAN DİLMEN: ALİ PALABIYIK DAĞILDI

Orta saha mücadelesi şeklinde başlayan karşılaşmanın ilk dakikalarında iki ekip de birbirine üstünlük kuramadı.



42. dakikada savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Mbaye Diagne, Hasan Ali Kaldırım tarafından düşürüldü. Hakem Ali Palabıyık, önce Hasan Ali Kaldırım'a sarı kart verdi. Daha sonra VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Ali Palabıyık, kararını değiştirerek sarı-lacivertli oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.



İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Galatasaray’da ikinci yarının başında Younes Belhanda’nın yerine Emre Akbaba oyuna girdi.



66. dakikada Galatasaray golü buldu. Sofiane Feghouli'nin sağ çizgiden ortasına arka direkte kafa vuruşu yapan b, sarı kırmızılı ekibi öne geçirdi: 0-1



71. dakikada Fenerbahçe’nin beraberlik golü geldi. Nabil Dirar'ın sol kanattan pasında penaltı noktasında Fernando Muslera ile karşı karşıya kalan Eljif Elmas, skoru 1-1'e getirdi.



Karşılaşmanın kalan süresinde iki takım da başka gol bulamadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Bu sonuçla Fenerbahçe 33 puana ulaştı ve haftayı 14. sırada tamamladı.



Galatasaray ise 56 puana ulaştı ve lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 6 hafta kala 5 puana indirdi.



Fenerbahçe önümüzdeki hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkacakken, Galatasaray kendi sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor’u ağırlayacak.



RIDVAN DİLMEN'DEN KIRMIZI KART YORUMU

MAÇTAN DAKİKALAR



2. dakikada Valbuena'nın soldan kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde iyi yükselen Skrtel'in müdahale edemediği topu kaleci Muslera çeldi. Oluşan karambolde Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.



7. dakikada soldan Linnes'in pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Belhanda'nın düzelterek vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



15. dakikada ceza yayının hemen sağında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valbuena, meşin yuvarlağı üstten dışarı attı.



25. dakikada sağda topu kontrol eden Moses, Semih Kaya'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla yerden şutunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.



27. dakikada Soldado'nun pasıyla ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören Valbuena'nın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



42. dakikada savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Diagne, Hasan Ali Kaldırım tarafından düşürüldü. Hakem Ali Palabıyık, önce Hasan Ali Kaldırım'a sarı kart verdi. Daha sonra VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Ali Palabıyık, kararını değiştirerek sarı-lacivertli oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.



45+1. dakikada Feghouli'nin ceza yayı dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Harun, köşeye giden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.



45+7. dakikada Mariano'nun sağdan ortasına ön direkte Belhanda'nın kafa vuruşu sonrası top yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında 0-0 eşitlikle tamamlandı.



53. dakikada Feghouli'nin ceza sahasına etkili pası sonrası Mariano'nun ayak içiyle arka direğe vuruşunda, top yandan az farkla auta gitti.



62. dakikada Onyekuru'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Linnes'in vuruşunda, savunmada Jailson'un ayak koyduğu top yan direğe çarparak kornere çıktı.



66. dakikada Galatasaray öne geçti. Feghouli'nin sağdan ortasına arka direkte iyi yükselen Onyekuru'nun kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-1.



71. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Soldan ceza sahasına giren Dirar'ın yerden ortasında, penaltı noktasında topla buluşan Eljif Elmas'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



90+4. dakikada sağdan Soldado'nun yerden ortasında penaltı noktası civarında müsait durumda bulunan Alper Potuk'un gelişine vuruşunda, top yandan auta çıktı.



90+7. dakikada İsmail Köybaşı'nın sektirdiği topla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Sinan Gümüş'ün vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.



Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve maç 1-1 sona erdi.



Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan

Fenerbahçe: Harun Tekin, Dirar, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Tolgay Arslan (Dk. 60 Jailson), Eljif Elmas, Valbuena (Dk. 81 İsmail Köybaşı), Moses (90+2 Alper Potuk), Soldado

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Semih Kaya, Linnes, Fernando, Ndiaye (Dk. 78 Sinan Gümüş), Feghouli (Dk. 84 Mitroglou), Belhanda (Dk. 46 Emre Akbaba), Onyekuru, Diagne

Goller: Dk. 66 Onyekuru (Galatasaray), Dk. 71 Eljif Elmas (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 45 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 18 Belhanda, Dk. 52 Mariano, Dk. 70 Onyekuru, 90+9 Sinan Gümüş (Galatasaray), Dk. 21 Mehmet Topal, Dk. 35 Moses, Valbuena (Devre arası), Dk. 58 Tolgay Arslan, Dk. 90+5 Soldado) (Fenerbahçe)

