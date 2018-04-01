Dev maçta Aslan kükredi!

BAŞAKŞEHİR MAÇ FAZLASIYLA LİDER Süper Lig 2017/18 sezonu puan durumu maç sonuçları ve haftanın fikstürü

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası zorlu bir maça sahne oldu. Derbide Fenerbahçe ile golsüz berabere kalarak liderliğini sürdüren Galatasaray, son 2 maçından da galibiyetle ayrılan Trabzonspor'u konuk etti.



Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Galatasaray Feghouli ve Gomis'in golleriyle 2-1 kazandı. Trabzonspor'un tek sayısı ise 90+2. dakikada harika bir gole imza atan Kucka'dan geldi.



Bu kritik galibiyet sonrası liderliği kaptırmayan Galatasaray puanını 57'ye çıkarırken 2 maç sonra kaybeden Trabzonspor ise 42 puanda kaldı.



Galatasaray maça ön alanada müthiş bir baskıyla başlarken, Trabzonspor savunması çıkmakta zorlandı. Çok adamla rakip kaleye gelen Galatasaray henüz 7. dakikada Feghouli'nin golüyle 1-0 öne geçti.



GOL! Mariano, ceza yanının sağ tarafında Abdülkadir Ömür'den kaptı topu kale sahasına doğru gönderdi. Bu bölgede uygun durumda topla buluşan Feghouli, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.



Bulduğu gole rağmen baskıdan vazgeçmeyen Galatasaray, Trabzonspor kalesinde ikinci golü aradı. Ev sahibi ekip özellikle Gomis'i savunma arkasında topla buluşturarak tehlike yaratmaya çalıştı. Trabzonspor ise rakibine karşılık vermekte bir hayli zorlandı.



PROTOKOL TRİBÜNÜNDE DOSTLUK RÜZGARI

Galatasaray-Trabzonspor maçında başkanlar Mustafa Cengiz ile Muharrem Usta, protokol tribününde yan yana oturdu.



Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Trabzonspor ile karşılaşırken, protokol tribününde dostluk rüzgarları esti. Müsabakayı izlemek için iki takımın başkanı da stattaki yerini aldı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’nın protokol tribününde yan yana oturması ise dikkatlerden kaçmadı.