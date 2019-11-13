Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'a kiralık olarak gönderdiği Mbaye Diagne, Belçika'da gündemden düşmüyor.

Club Brugge'un Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile oynadığı karşılaşmada takım arkadaşı Vanaken'den topu alıp penaltı atışını kullanan ve kaçıran Diagne, kulübünde eleştiri oklarının hedefi oldu. Ardından son lig maçının kadrosuna alınmadı.

Belçika basınında yer alan haberde; Club Brugge, teknik direktör Philippe Clement'in de takımda görev vermek istemediği Diagne'nin kiralık sözleşmesini sonlandırıp Galatasaray'a geri göndermek istediği ifade edildi.



MAAŞINI GALATASARAY ÖDÜYOR

Mbaye Diagne, transfer döneminin son günlerinde Club Brugge'e 3 milyon 350 bin euro bedel ile kiralanmıştı. Ancak oyuncunun 2019-2020 sezonu için net ücreti olan 2 milyon 115 bin euro maaşı Galatasaray tarafından ödeniyor. Brugge, 30 Haziran 2020 tarihine kadar oyuncuyu net 13 milyon euro bedel ile satın alma opsiyonuna sahip.

DİAGNE SENEYE BAŞA BELA OLUR