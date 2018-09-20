İlişkili Haberler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geliyor.

D.ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER

Dinamo Zagreb: Livakovic, Theophile-Catherine, Emir Dilaver, Rrahmani, Stojanovic, Sunjic, Gojak, Hajrovic, Orsic, Gavranovic, Olmo

Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Reyes, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Alper Potuk, Benzia, Chahechouhe, Frey