Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geliyor.
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İLK 11'LER
Dinamo Zagreb: Livakovic, Theophile-Catherine, Emir Dilaver, Rrahmani, Stojanovic, Sunjic, Gojak, Hajrovic, Orsic, Gavranovic, Olmo
Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Reyes, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Alper Potuk, Benzia, Chahechouhe, Frey
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe (Canlı anlatım)
Spor
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı D.Zagreb'in 2-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geliyor.