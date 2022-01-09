Djokovic çıkış arıyor

Novak Djokovic, Melbourne'de kaldığı otelden çıkış yolları arıyor. Avustralya Açık yönetiminden aldığı tıbbi muafiyet belgesini kabul edilmeyen ve vizesi iptal edilen Sırp tenisçinin avukatları Avustralya hükümetine yeni bir belge sundu. Belgeye göre Djokovic'in 16 Aralık'ta pozitif test verdiği, bu nedenle karantina zorunluluğunun kaldırılması istenecek.



Victoria eyaleti sağlık bakanı Martin Foley ise kuralları yineledi. Foley, "Sürekli olarak söylediğimiz şey ülkeye girişin İngiliz Milletler Topluluğu ve onun vize programına bağlı olduğu. Son günlerde çok fazla bilgi ortaya çıktı. Ancak bu sürece tenis dünyasının da yaklaşımı önemli. Herbiri ülkeye insan alıyor. Bunlar, İngiliz Milletler Topluluğu ve Avustralya Açık için önemli olan unsurlar" dedi.



Benzer durumları yaşayan Çek tenisçi Renata Voracova da Djokovic ile aynı otele yerleşen ikinci sporcu oldu. Avustralyalı sınır yetkilileri, bu hafta Melbourne'de sahaya da çıkan Voracova'dan gözaltı sonrası ülkeyi terk etmesini istediler. Çek dışişleri bakanı Voracova'nın Avustralya'dan ayrılacağını açıkladı.



Novak Djokovic'in destekçileri de kaldığı otelin önünde toplandı. Dünya 1 numarasına destek veren küçük bir grup, gündüz saatlerinde Avustralya hükümetinin aldığı kararı protesto etti. Akşam saatlerinde toplanan Djokovic hayranları ise gece boyunca otelin önünde dans ettiler.



Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Novak Djokovic, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.