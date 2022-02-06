Dolmabahçe'de golsüz gece (Beşiktaş-Frapot TAV Antalyaspor maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor maçı 0-0 sona erdi.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede taraflar eşitliği bozamadı. Beşiktaş'ta Pjanic 90+7'de ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla 24. haftayı Beşiktaş 37, Frapot TAV Antalyaspor ise 25 puanla tamamladı.

KARAVELİ'DEN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Önder Karaveli, sakatlıkları nedeniyle Antalya kampındaki çalışmalardan uzak kalan Josef de Souza ile Rachid Ghezzal'i Fraport TAV Antalyaspor maçında yedek soyundurdu.



Karaveli, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Kenan Karaman'a da 24. hafta mücadelesinde yedekler arasında yer verdi.

Beşiktaş'ta bu oyuncuların yerine ilk 11'de Francisco Montero, Can Bozdoğan ve Emirhan İlkhan ilk 11'de sahaya çıktı.

STAT DOLDU



Bu sezon tribünlerin boş kalması nedeniyle sıkıntı yaşayan Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor maçında taraftarların büyük desteğini arkasına aldı.



Vodafone Park tribünlerini dolduran siyah-beyazlılar, maç öncesinden itibaren takımlarına destek vermeye çalıştı.