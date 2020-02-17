Dört büyüklere stoper dayanmıyor

Süper Lig'in dört büyük kulübü, son yıllarda kadroda istikrarı sağlayamadı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un özellikle stoper mevkisine son yıllarda çok fazla transfer yapması dikkat çekti. Söz konusu kulüpler, son 4 sezonda tam 40 stoper oyuncusu transfer ederek bu bölgede büyük değişimlere gitti. Bu transferler için toplamda 48 milyon 162 bin euro bonservis bedeli ödendi.



EN FAZLA TRANSFER TRABZONSPOR'DAN



Bu sene şampiyonluk yolunda oldukça iddialı olan Trabzonspor, stoper mevkisinde belirsizlik yaşayan takımların başında geldi. Bu sezon 6 stoper oyuncusunu kadrosuna katan bordo-mavililer, son 4 sezonda 12 stoper transferi yaparak bu alanda zirvede yer aldı. Fırtına, 12 transfer için 2 milyon 262 bin euro bonservis ücreti ödedi. 10 transfer yapan Beşiktaş 9 milyon 350 bin euro harcarken, 9 transferi bulunan Fenerbahçe ise 8 milyon 750 bin euro bonservis ücreti ödedi.



EN ÇOK BONSERVİS ÜCRETİNİ GALATASARAY ÖDEDİ



Süper Lig'de son iki sezondur şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray da stoper konusunda tam anlamıyla bir istikrar yakalayamadı. Bu sezon Ozornwafor'u renklerine bağlayıp ardından Almeria kulübüne kiralayan ve geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Luyindama'nın bonservisini alan sarı-kırmızılılar, son 4 sezonda 9 stoper transferi gerçekleştirdi. Galatasaray, söz konusu 9 transfer için toplam 27 milyon 800 bin euro bonservis ücreti ödedi.



Trabzonspor'un son 4 sezonda yaptığı stoper transferleri:

2019-2020 sezonu

Manuel de Costa

Ivanildo Fernandes (Kiralık)

Gaston Campi

Edgar Le

Atakan Gündüz

Manoel (Kiralık)



2018-2019 sezonu

Majid Hosseini

Zargo Toure

2017-2018 sezonu

Tomas Hubocan (Kiralık)



2016-2017 sezonu

Serge Akakpo

Jan Durica

Carl Medjani



Galatasaray'ın son 4 sezonda yaptığı stoper transferleri:

2019-2020 sezonu

Ozornwafor

Luyindama

2018-2019 sezonu

Marcao

Luyindama (Kiralık)

Semih Kaya



2017-2018 sezonu

Maicon

Denayer



2016-2017 sezonu

Serdar Aziz

Ahmet Çalık



Fenerbahçe'ninson 4 sezonda yaptığı stoper transferleri:

2019-2020 sezonu

Adil Rami

Simon Falette (Kiralık)

Zanka



2018-2019 sezonu

Serdar Aziz

Diego Reyes

Sadık Çiftpınar



2017-2018 sezonu

Luis Neto (Kiralık)



2016-2017 sezonu

Roman Neustadter

Martin Skrtel



Beşiktaş'ın son 4 sezonda yaptığı stoper transferleri:

2019-2020 sezonu

Victor Ruiz



2018-2019 sezonu

Enzo Roco

Isımat Mirin



2017-2018 sezonu

Pepe

Domagoj Vida

Atınç Nukan (Kiralık)



2016-2017 sezonu

Matej Mitrovic

Marcelo Guedes

Atınç Nukan (Kiralık)

Ersan Gülüm (Kiralık)