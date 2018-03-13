Drogba sezon sonunda futbola veda ediyor

Fransız basınına açıklamada bulunan yıldız futbolcu, ABD İkinci Futbol Ligi'nin (USL) bitiminde futbol kariyerini sonlandıracağını kaydetti.



İki gün önce 40. yaşını kutlayan Drogba, "Futbol oynamak benim için gerçekten memnuniyet verici. Oynarken çok eğleniyorum. Şu anki kulüp sahibi-futbolcu pozisyonumdan da memnunum. Birçok genç oyuncu etrafımda ve onlara yardımcı olmayı seviyorum. Ancak bu sezon son. 40 yaşındayım ve futbolu noktalamanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.



Drogba, geçen sene kasım ayında da futbolu bırakacağını duyurmuştu.



Ortağı olduğu Phoenix Rising'de futbol kariyerini sürdüren ve Galatasaray'da 1,5 sene görev alan golcü futbolcu, kariyerinde Guingamp, Olympique Marsilya, Chelsea, Şanghay Shenhua ve Montreal Impact formaları giymişti.