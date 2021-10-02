Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül yarı finalde

İHA 02.10.2021 - 16:45 | Son Güncelleme : 02.10.2021 - 16:47
Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde 125 kiloda mindere çıkan Taha Akgül, yarı finale adını yazdırdı.
Ankara ASKİ güreşçisi Akgül, ilk turu seribaşı olduğu için bay geçti.
İkinci turda Avrupa ikincisi Polonyalı Robert Baran'ı (5-0) yendi. Çeyrek finalde de Rus rakibi Zelimkhan Khizirev'i (5-0) yenerek yarı finale yükseldi.
Şampiyon güreşçi yarı finalde akşam seansında Tokyo Olimpiyat üçüncüsü İranlı Amir Hüseyin Abbas Zare ile karşılaşacak.