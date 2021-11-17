Dünya Kupası Elemeleri: A Milli Takım play-off'lara kaldı (Karadağ-Türkiye maç sonucu)

Son dakika haberi! Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ'ı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı, G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off'larda mücadele hakkı elde etti.



3. dakikada Karadağ öne geçti. Savic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Beciraj'ın penaltı noktası önünden çektiği sert şutta top ağlara gitti: 1-0.



12. dakikada Abdülkadir'in pasıyla Karadağ ceza sahası önünde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



22. dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Sağ kanattaki Abdülkadir, ceza sahasında uygun pozisyondaki Kerem'e pasını gönderdi. Kerem, sol ayağıyla düzelttiği topa sağ ayağıyla vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.



41. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Rakip sahada Berat'ın kaptırdığı topu alan Haksabanovic'in ara pasıyla Osmajic ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.



44. dakikada Hakan Çalhanoğlu, Karadağ ceza sahasına hareketlenen Burak'a pasını gönderdi. Burak'ın bekletmeden sol çaprazdan vuruşunda, top kaleci Sarkic'de kaldı.



Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.



Ay-yıldızlılar ikinci yarıda Berat'ın yerine oyuna giren Orkun Kökçü'nün 60. dakikadaki golüyle öne geçti.



Kalan sürede başka gol olmayınca A Milli Takım sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Gruptaki diğer maçta Hollanda evinde Norveç'i 2-0 yendi.



Bu sonuçların ardından 23 puanlı Hollanda grubu lider tamamlayarak Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkını elde etti.



Karadağ galibiyetiyle puanını 21'e yükselten ve ikinci sırada yer alan A Milliler Dünya Kupası bileti için play-off'larda mücadele edecek.

MUHTEMEL RAKİPLER

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off'unda seri başı olamadı.

Millilerin muhtemel rakipleri Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler oldu.

Katar’da düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası’na Avrupa’dan 3 takım daha play-off turunun ardından katılma hakkı elde edecek.

12 takımın katılacağı ve tek maçlı eleminasyon sistemiyle oynanacak olan play-off turunun yarı finalinde seribaşı olan takımlar, ev sahibi avantajına sahip olacak.

Play-off turunun yarı final aşamasını geçen 6 takım, play-off finali oynayacak ve bu eşleşmeleri kazanan 3 takım, Dünya Kupası bileti alacak.



PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?



2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turunda yarı final maçları, 24 Mart 2022 tarihinde oynanacak. play-off turunda final karşılaşmaları ise 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak ve Dünya Kupası bileti alan 3 takım daha belli olacak.