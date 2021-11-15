Dünya Kupası Elemeleri’nde kritik maç, Hollanda – Norveç G Grubu karşılaşması ne zaman?

Hollanda FIFA Dünya Kupası elemelerinde Norveç’i konuk ediyor. Gruplardan çıkmak için oldukça kritik olan karşılaşmada iki takım da galibiyeti hedefliyor. Milli takımımızın kaderini de yakından etkileyecek karşılaşma saat kaçta, hangi gün, ne zaman oynanacak?

Haberler - ntv.com.tr - Ntvspor 15.11.2021 - 12:27

Dünya Kupası Elemeleri’nde kritik maç, Hollanda – Norveç G Grubu karşılaşması ne zaman?

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FIFA Elemeleri G Grubu  karşılaşmaların ’ya konuk oluyor.

Gruplarda puanı olan Norveç milli takımımızla aynı puana sahip fakat +9 averajla 3’ncü sırada.

Cebelitarığı 6-0’la geçen millilerimiz ise Norveç’in Letonya’ya karşı puan kaybetmesiyle +10 averajla 2’nci sıraya yükseldi.

Norveçle arasında sadece +1 averaj bulunan millilerimiz için bu karşılaşma gruplardan çıkmak adına kritik önem taşıyor.

Güncel puan durumu Güncel puan durumu


NORVEÇ – HOLLANDA FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ G GRUBU KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA NE ZAMAN OYNANACAK?

FIFA Dünya Kupası elemeleri G Grubu Hollanda – Norveç karşılaşması 16 Kasım Salı günü 22:45’te (TSİ) oynanacak. Karşılaşma Türkiye-Karadağ maçıyla aynı saatte oynanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11’LER

HOLLANDA: Bijlow, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind, De Jong, Wijnaldum, Klaassen, Danjuma, Malen, Depay,

NORVEÇ: Myland, Pedersen, Strandberg, Lode, Meling, Normann, Thorsby, Thorstvedt, Ødegaard, Elyounoussi, Sörloth

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