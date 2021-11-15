Dünya Kupası Elemeleri’nde kritik maç, Hollanda – Norveç G Grubu karşılaşması ne zaman?

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FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu karşılaşmaların Norveç Hollanda’ya konuk oluyor.



Gruplarda puanı olan Norveç milli takımımızla aynı puana sahip fakat +9 averajla 3’ncü sırada.



Cebelitarığı 6-0’la geçen millilerimiz ise Norveç’in Letonya’ya karşı puan kaybetmesiyle +10 averajla 2’nci sıraya yükseldi.



Norveçle arasında sadece +1 averaj bulunan millilerimiz için bu karşılaşma gruplardan çıkmak adına kritik önem taşıyor.



Güncel puan durumu



NORVEÇ – HOLLANDA FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ G GRUBU KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA NE ZAMAN OYNANACAK?



FIFA Dünya Kupası elemeleri G Grubu Hollanda – Norveç karşılaşması 16 Kasım Salı günü 22:45’te (TSİ) oynanacak. Karşılaşma Türkiye-Karadağ maçıyla aynı saatte oynanacak.



İŞTE MUHTEMEL 11’LER



HOLLANDA: Bijlow, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind, De Jong, Wijnaldum, Klaassen, Danjuma, Malen, Depay,



NORVEÇ: Myland, Pedersen, Strandberg, Lode, Meling, Normann, Thorsby, Thorstvedt, Ødegaard, Elyounoussi, Sörloth

"EMRE VE VOLKAN İLE YAŞADIĞIM TARTIŞMALAR"