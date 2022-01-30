Dünya şampiyonu atlet Coleman 1,5 yıllık ceza sonrası ilk birinciliğini aldı

Erkekler 100 metre dünya şampiyonu ABD'li atlet Christian Coleman, doping testlerini kaçırdığı gerekçesiyle aldığı 1,5 yıllık men cezasının ardından çıktığı ilk 60 metre yarışını kazandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.01.2022 - 11:05

Dünya şampiyonu atlet Coleman 1,5 yıllık ceza sonrası ilk birinciliğini aldı

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Kentucky Üniversitesi'nin 15 Ocak'ta düzenlediği Jim Green Invitational organizasyonunda 300 metrede elde ettiği 2'ncilikle pistlere dönen Coleman, New York kentinin ev sahipliği yaptığı salon etkinliği Millrose Oyunları'na katıldı.

Dünya rekorunu elinde tuttuğu 60 metrede yarışan 25 yaşındaki sporcu, 6.49 saniyelik derecesiyle 200 metre dünya şampiyonu Noah Lyles ve geçen yılın 100 metredeki en hızlı ismi Trayvon Bromell'in önünde birinci oldu.

Bir yıl içinde 3 kez doping testlerine katılmaması nedeniyle 14 Mayıs 2020'den itibaren atletizm faaliyetlerinden 2 yıl men edilen Coleman, Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itirazda bulunmuş ve cezanın süresi 1,5 yıla düşürülmüştü.

2019 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Coleman, cezası yüzünden 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı kaçırmıştı.

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