ABD’nin genç bisikletçi Kelly Catlin, 8 Mart günü hayatını kaybetmişti. Catlin ailesi, yaptığı açıklamada genç sporcunun intihar ettiğini duyurdu.
“Acımız çok büyük” diyen baba Mark Catlin, kızının Ekim ayında geçirdiği kaza sonrasında çok değiştiğini anlattı.
Kızının daha önce de intihar teşebüssünde bulunduğunu ifade eden acılı baba, şöyle konuştu: “Çalışmalarına konsantre olamıyordu.
Amerikan bisiklet takımıyla üç yıl art arda dünya şampiyonluğu yaşayan Catlin, 2016 yılında düzenlenen olimpiyatlarda gümüş madalya kazanmıştı.
1995 yılında dünyaya gelen Kelly Catlin, Stanford Üniversitesi’nde matematik mühendisliği bölümünde eğitim görüyordu.
Çince bilen Catlin, iyi derecede keman da çalıyordu.