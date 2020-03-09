Dünyaca ünlü antrenör Ivan Ljubicic'in tenis kampı bu sezon D Maris Bay'de

Datça Yarımadası’ndaki tüm koya hakim nefes kesici konumuyla dünyanın en özel otellerinden biri olan D Maris Bay; 23 Nisan 2020’de kapılarını açacak. Sezon boyunca başarılarla dolu bir kariyere sahip ve ünlü pek çok tenisçinin antrenörlüğünü yapan Ivan Ljubicic’in liderliğinde kuralacak “LJ Tenis Kampı”na ev sahipliği yapacak olan D Maris Bay adından sıkça söz ettirecek. Tenisseverler; 1-8 Mayıs, 15-28 Temmuz ve 28 Eylül-4 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşen, üç veya dört gün süren tenis kamplarına tarih tercihleri doğrultusunda kaydolabilecekler.

Bir adet toprak ve iki adet sert zeminli kortu ile eşsiz tenis olanaklarına sahip D Maris Bay’de, katılımcılar kamp boyunca, ATP dünya sıralamalarına girmiş 2 ya da 3 farklı koç ile sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde toplam 4 saat antrenman yapma şansına sahip olacak. Hırvat Davis Kupası oyuncusu, ATP dünya sıralamalarında 223’üncü Ivan Vajda, Davis Kupası'nı kazanan Hırvat takım üyesi, ATP dünya sıralamalarında 150’inci olan Mate Delic veya ATP dünya sıralamalarında 543’üncü olan Josko Topic katılımcılar ile antrenman yaparlarken, Ivan Ljubicic ise üç tenis kortu arasında dönüşümlü olarak her katılımcı ile özel olarak ilgilenecek.

Her dersin sonunda dünyaca ünlü tenisçilerin de kullandığı video analizi ile katılımcılar, derslerden sonra tüm vuruşlarını Ljubicic ve diğer antrenörler ile birlikte izleyerek, gösterdikleri performansı detaylı olarak değerlendirme olanağına da sahip olacaklar.

Tenis becerilerini geliştirmek isteyen, her seviyede yetişkin ve çocuk katılımcılar için tasarlanan kamp boyunca; antrenman öncesi ısınma, antrenman sonrası esneme, dinlenme zamanları, toparlanmayı sağlamak için masaj ve öğlen yemeği de programa dahil olanaklar arasında yer alacak.

Başarılarla dolu bir kariyere sahip olan ve dünyanın önde gelen profesyonel tenis oyuncularının antrenörlüğünü yapan Ivan Ljubicic’in gözetimi altında, vuruşlarınızı daha kaliteli hale getirmek ve tecrübeli profesyonellerin tavsiyelerini almak için sınırlı sayıda kontenjanı olan bu özel kampta yer almak isteyen tenisseverleri bekliyor.