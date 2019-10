Yoksulluktan şampiyonluklara ulaşarak ülkesinin kahramanı olan Thabang Madiba hayalleri için koşuyor…



İlk kez düzenlendiği 2014 yılından bu yana dünyaca ünlü patika koşucularını ülkemizde ağırlayan Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 2019 yılında da pek çok şampiyona ev sahipliği yapacak.



Bu yılın en önemli atletlerinden biri de Güney Afrika’da milli figür konumundaki Thabang Madiba olacak. Güney Afrika Patika Koşusu Şampiyonası'nı birçok kez kazanmayı başaran Thabang Madiba, ülkesinde olduğu gibi pek çok genç Türk koşucuya da ilham kaynağı olacak.



ÜLKESİNİ ULTRA-TRAİL’DE TEMSİL EDEN İLK SİYAHİ GÜNEY AFRİKALI ATLET



Güney Afrika’da Ga-Rankuwa bölgesinde yaşayan Thabang Madiba; çok çalışması, kendini adaması ve koşuya olan tutkusu ile Güney Afrika Patika Koşusu Şampiyonası'nı pek çok kez kazanmayı başardı.



Güney Afrika’yı uluslararası Ultra-Trail koşularında temsil eden ilk siyahi atlet olma gururunu elinde bulunduran ve Salomon South Africa Takımı sporcusu olan Madiba, Ga-Rankuwa’nın en önemli figürlerinden biri haline de geldi.



ULTRA-TRAİL KOŞULARINI “HAYATININ KİTABI” OLARAK NİTELENDİRİYOR



Ultra-Trail koşularını “hayatının kitabı” olarak tanımlayan, bu koşular sayesinde kendisini tanıdığını ve bulduğunu söyleyen Thabang Madiba, hayat hikayesini ise şu şekilde anlatıyor:



“Sanırım küçük bir çocukken içimde o büyük istek her zaman vardı. Benim şansıma büyükannem bana ucuz bir ayakkabı almıştı. Sert tabanı olan, deri bir ayakkabı. Böylece koşmaya başladım. Okuldan sonra koşmaya giderdim. Böylece ilk yarışıma katıldım.



Özellikle daha küçükken bir şeyler ters gittiğinde koşmaya çıkardım. Bir şeylere kızdığımda sinirimi atmak için koşardım. Üzgün olduğumda, koşmaya çıkar, hem koşar hem de ağlardım. Bana çok yardımcı oldu. Sanırım şimdiye dek hayatım mahvolmuş olurdu. Özellikle de yaşadığım mahalleyi ve arkadaşlarımı düşünürseniz. Ama koşuda sadece sen ve koşu varsın. Eğer antrenman yapmazsan hapı yutarsın. Her şey sana bağlı. Bu da bana kendime dikkat etmemi ve her şeyin doğru gittiğini kontrol etmeyi öğretti.



Afrika zor bir bölgedir. Yoksulluk beni çıldırtırdı. Her zaman yoksulluktan kurtulmak istedim. Büyürken içinde bulunduğum mahalle güçlü olanın hayatta kaldığı bir yerdi. Çok küçük yaştan itibaren çalışmak zorundaydınız. Bu zordu çünkü okulu bitirdikten sonra spor bursu kazandım. Ama teklifi reddetmek zorunda kaldım çünkü aileme, kardeşlerime ve kendime bakmak için bir iş aramam gerekiyordu. Haftada 10 dolar kazanıyordum ve bu 10 dolar çok büyük bir paraydı. Benim için çok büyüktü. Hayatta kalmamı sağladı.



En büyük korkum, oğlumun da benim yaşadığım şeyleri yaşaması idi. Bu yüzden her zaman elimden geldiğince çok çalışmaya ve sistemi değiştirmeye gayret ettim. Yoksulluk sizi daha iyi olmak için kamçılayan bir şey olmalı ve bu anlamda şanslı olduğumu söyleyebilirim. Yoksulluğumu kendimi daha iyi yönde değiştirmek için kullandım. Ben eve ekmek getiren kişiyim ve koşu sayesinde aileme destek olabiliyorum. Bu ayrıca benim önüme birçok fırsat çıkardı. Hayatımın ilerleyen yıllarında ilk defa okyanusu gördüm. Sanırım okyanusu ilk gördüğümde 29 veya 30 yaşındaydım. Bunu da koşu sayesinde başardım.”



19-20 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenecek Salomon Cappadocia Ultra-Trail’de; UNESCO dünya mirası listesinde yer alan Kapadokya’nın patikalarını, 38 kilometrelik kısa parkurda kat edecek.



Salomon’un Thabang Madiba’nın hayatını anlattığı mini belgesele ise şu linkten ulaşabilirsiniz: http://tv.salomon.com/story/thabang





ŞAMPİYONLAR KAPADOKYA’DA



Argeus Travel & Events tarafından altıncı kez gerçekleştirilecek Salomon Cappadocia Ultra-Trail’de Thabang Madiba’nın yanı sıra şu isimler de koşacak:



2019’da ITRA (International Trail Running Association) puanı en yüksek sporcu Helio Fumo, 165 kilometrelik 2019 Fuji Maratonu Kadınlar ikincisi Avusturalyalı Lou Clifton, Birleşik Krallık Hizmet Madalyası sahibi Jo Meek, Salomon Cappadocia Ultra-Trail uzun parkur rekorunu kırmaya gelecek olan Vaidas Zlabys, 2014 yılında TDS 120 km birincisi olan Teresa Nimez Peres ve Belçikalı milli atlet Manuella Soccol, geçtiğimiz yılların şampiyonlarından Elena Polyakova, Kemal Kukul ve “Dağların Arslanı” Ahmet Arslan.