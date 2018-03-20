Eczacıbaşı VitrA karşılaşmaya Jordan Larson, Tijana Boskovic, Maja Ognjenovic, Rachael Adams, Büşra Kılıçlı ve Meliha İsmailoğlu 6'lısıyla başlarken, deplasman ekibi; Greta Szakmary, Louisa Lippman, Jennifer Geerties, Denise Hanke, Beta Dumancic ve Lauren Barfield 6'lısıyla sahaya çıktı. Maça iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk teknik molaya 8-6, ikinci teknik molaya ise 16-10 önde girdi. İlk sette rakibine büyük üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, seti 25-18 kazandı ve 1-0 öne geçti.
İkinci sete de etkili bir başlangıç yapan Eczacıbaşı VitrA, ilk teknik molaya 8-4, ikinci teknik molaya ise 16-13 önde girdi. Setin kalan bölümünde de üstünlüğü rakibine bırakmayan Eczacıbaşı VitrA, bu seti 25-19 kazanarak maçta 2-0 öne geçti ve mücadele bitmeden finale yükselmeyi garantiledi.
Üçüncü sete finali garantilemesinden dolayı rahat başlayan Eczacıbaşı, ilk teknik molayı 8-4 önde geçti. İkinci teknik molayı 16-11 ile geçen temsilcimiz, üçüncü seti de 25-20 kazanarak parkeden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve CEV Kadınlar Kupası'nda adını finale yazdırdı.
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Petar Harizanov (Bulgaristan), Iris Fogel Stojcic (İsrail)
ECZACIBAŞI VİTRA: Jordan Larson, Tijana Boskovic, Maja Ognjenovic, Rachael Adams, Büşra Kılıçlı, Meliha İsmailoğlu, Simge Şebnem Akoz (L)
SSC PALMBERG SCHWERIN: Greta Szakmary, Louisa Lippman, Jennifer Geerties, Denise Hanke, Beta Dumancic, Lauren Barfield, Luna Carocci (L)
SETLER: 25-18, 25-19, 25-20
SÜRE: 75 dakika (23, 25, 27)
Eczacıbaşı VitrA, Kadınlar CEV Kupası'nda finalde!
Anadolu AjansıSpor
Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanş maçında Eczacıbaşı VitrA, Almanya temsilcisi SSC Palmberg Schwerin'i konuk etti. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan temsilcimiz Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan rövanş maçını da 25-18, 25-19 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazanarak finale yükseldi.
Eczacıbaşı VitrA karşılaşmaya Jordan Larson, Tijana Boskovic, Maja Ognjenovic, Rachael Adams, Büşra Kılıçlı ve Meliha İsmailoğlu 6'lısıyla başlarken, deplasman ekibi; Greta Szakmary, Louisa Lippman, Jennifer Geerties, Denise Hanke, Beta Dumancic ve Lauren Barfield 6'lısıyla sahaya çıktı. Maça iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk teknik molaya 8-6, ikinci teknik molaya ise 16-10 önde girdi. İlk sette rakibine büyük üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, seti 25-18 kazandı ve 1-0 öne geçti.