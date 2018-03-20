Eczacıbaşı VitrA, Kadınlar CEV Kupası'nda finalde!

Eczacıbaşı VitrA karşılaşmaya Jordan Larson, Tijana Boskovic, Maja Ognjenovic, Rachael Adams, Büşra Kılıçlı ve Meliha İsmailoğlu 6'lısıyla başlarken, deplasman ekibi; Greta Szakmary, Louisa Lippman, Jennifer Geerties, Denise Hanke, Beta Dumancic ve Lauren Barfield 6'lısıyla sahaya çıktı. Maça iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk teknik molaya 8-6, ikinci teknik molaya ise 16-10 önde girdi. İlk sette rakibine büyük üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, seti 25-18 kazandı ve 1-0 öne geçti.



İkinci sete de etkili bir başlangıç yapan Eczacıbaşı VitrA, ilk teknik molaya 8-4, ikinci teknik molaya ise 16-13 önde girdi. Setin kalan bölümünde de üstünlüğü rakibine bırakmayan Eczacıbaşı VitrA, bu seti 25-19 kazanarak maçta 2-0 öne geçti ve mücadele bitmeden finale yükselmeyi garantiledi.



Üçüncü sete finali garantilemesinden dolayı rahat başlayan Eczacıbaşı, ilk teknik molayı 8-4 önde geçti. İkinci teknik molayı 16-11 ile geçen temsilcimiz, üçüncü seti de 25-20 kazanarak parkeden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve CEV Kadınlar Kupası'nda adını finale yazdırdı.



SALON: Burhan Felek



HAKEMLER: Petar Harizanov (Bulgaristan), Iris Fogel Stojcic (İsrail)



ECZACIBAŞI VİTRA: Jordan Larson, Tijana Boskovic, Maja Ognjenovic, Rachael Adams, Büşra Kılıçlı, Meliha İsmailoğlu, Simge Şebnem Akoz (L)



SSC PALMBERG SCHWERIN: Greta Szakmary, Louisa Lippman, Jennifer Geerties, Denise Hanke, Beta Dumancic, Lauren Barfield, Luna Carocci (L)



SETLER: 25-18, 25-19, 25-20



SÜRE: 75 dakika (23, 25, 27)

