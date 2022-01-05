Edin Visca Trabzonspor'da

Trabzonspor, Medipol Başakşehir'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Edin Visca transferini açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 05.01.2022 - 16:26 | Son Güncelleme : 05.01.2022 - 16:49

Edin Visca Trabzonspor'da

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Medipol Başakşehir'in kaptanı Edin Visca'nın satın alma opsiyonlu transferi hakkında kulübüyle görüşmelere başlandığı duyuruldu.

Sportif Yatırım ve İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Edin Visca'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.​​​​​​​

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