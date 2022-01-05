Edin Visca Trabzonspor'da

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Medipol Başakşehir'in kaptanı Edin Visca'nın satın alma opsiyonlu transferi hakkında kulübüyle görüşmelere başlandığı duyuruldu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Edin Visca'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.​​​​​​​

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