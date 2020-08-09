Emre Gönlüşen hayatını kaybetti

Ünlü spor spikeri Emre Gönlüşen'in yaşamını yitirdiği açıklandı.

Kariyerinde kurgu, montaj, haber spikerliği ve komedi gibi çeşitli programlar yapan, ardından spor spikerliğine ve yorumculuğuna yapan Emre Gönlüşen, 4 Nisan 2019'da sosyal medya hesabından kansere yakalandığını açıklamıştı. Yaklaşık 3 ay önce hasta olduğunu öğrenen Gönlüşen, tedavi süreci hakkında sevenlerine Twitter üzerinden bilgi vermişti.

Emre Gönlüşen son olarak Süper Lig ve TFF 1. lig maçlarını yayınlayan Beinsports'ta çalışıyordu.Gönlüşen, 2008-2017 yılları arasında Doğuş Yayın Grubu'nun NTV Spor kanalında görev yaptı.

Milyonlarca sporsever, maçları ve haberleri onun sunumuyla dinledi.

22 Ekim 1978 Adana doğumlu Emre Gönlüşen 2 kız çocuğu babasıydı.



Emre Gönlüşen'in hastalığı son olarak Aralık ayında nüksetmiş, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan, birçok federasyon, kulüp ve sporcudan destek mesajları gelmişti.

