Galatasaray ve Trabzonspor'un formalarını giyen Engin Baytar, kariyerine KKTC'de devam edecek.
Geçtiğimiz sezonu amatör lig ekiplerinden Karadeniz Ereğli Belediyespor formasıyla geçiren 35 yaşındaki Engin Baytar, KKTC'de K-Pet Süper Ligi ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilovaspor'a transfer oldu.
Deneyimli oyuncu, Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra Karşıyaka, Erzurum ve İstanbulspor ve Amerika'da Malatyaspor USA formaları giydi.
Baytar, Galatasaray ile 2 lig, 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşarken Trabzonspor formasıyla da Türkiye Kupası'nı kaldırmıştı.