Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başakşehir bu sene şampiyon olursa, bu da bir devrimdir." dedi.

Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bir öğrenci, "Fenerbahçe'nin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sordu.

"Çok ama çok zor bir soru. Ben rahatım biliyor musun? Niye rahatım." diyen Erdoğan şunları söyledi:

"Başakşehir'i ben kurdum. Bir taraftan Rize de kurtardı işi, o da yükseldi. Başakşehir'i kurduğum gibi bir de onun altında proje takım var. O takım, mahalle takımı olarak çocukluğumda oynadığım Esenler Erok; Başakşehir'in altyapısını oluşturuyor. Esenler Erok da ikinci sırada, o da çıkabilir. Dolayısıyla Başakşehir bu sene eğer hakikaten şampiyon olursa, bir Bursaspor gibi o da bir şampiyonluk yakalarsa bu da tabii bir devrimdir. Yani illa on binlerin veya milyonların izlediği takımlar değil, demek ki binlerin izlediği takımlar da şampiyon olabiliyormuş...

Tabii iyi bir yönetim kadrosu, teknik direktörüyle, Abdullah Hoca ile. Gerçekten maliyeti düşük bir takım. Öbür taraftan bakıyorsunuz milyonlarca dolarla takımlar kuruluyor netice yok ama çok daha cüzi rakamlarla kuruluyor. Şu anda maliyet yüzdesi çok düşük olmasına rağmen Başakşehir şampiyon oluyor, tesisler noktasında iyi bir konumdalar, temenni ederiz ki Fenerbahçe son anlarda filan bir şeyler yapmaya yelteniyor tabii Allah yaşatmasın."