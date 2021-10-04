Erling Haaland, sakatlığı nedeniyle Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, Erling Haaland'ın sakatlığı nedeniyle 8 Ekim'de oynanacak Türkiye - Norveç müsabakasında milli takım kadrosuna dahil edilmeyeceğini açıklamıştı.

Daha sonra Norveç kanadından yapılan açıklamada, Haaland'ın durumunun belirsiz olduğu ve milli takımca durumun tekrar gözden geçirileceği söylenmişti.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Erling Haaland, bu belirsizliğe son noktayı koydu.

"OYNAMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Yıldız golcü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Norveç Milli Takımı'nın maçlarında oynayamayacağım için üzgünüm. Kendimi daha iyi hissediyordum ama oynamam mümkün değil. Norveç'e bol şans" diye konuştu.

TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Norveç maçı, 8 Ekim Cuma günü, saat 21.45'te Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak.

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