Erling Haaland Türkiye maçında yok

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, Erling Haaland'ın Türkiye maçı öncesinde yaşadığı sakatlık sebebiyle Norveç Milli Takımı’nın formasını giyemeyeceğini açıkladı.

ntv.com.tr 01.10.2021 - 14:51

Erling Haaland Türkiye maçında yok

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Türkiye milli takımı’ın 8 Ekim Cuma günü Dünya Kupası elemelerinde 7’nci grup maçını oynayacak.

Norveç Milli Takımı’nın önemli oyuncularından olan Erling Haaland’ın adele problemleri ise hala devam ediyor.  

Milli ara öncesinde Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose konu ile ilgili açıkmalarda bulundu.

Rose “Haaland'ın ağrıları çok şiddetli. Augsburg maçında yok. Onu şimdilik burada tutacağız ve önümüzdeki zamanı onun için nasıl iyi değerlendireceğimize bakacağız. Milli Takım’a gitmiyor”dedi

KONU İLE İLGİLİ NORVEÇ CEPHESİNDEN DE BİR AÇIKLAMA GELDİ

"Erling Braut Haaland, sakatlığı nedeniyle Borussia Dortmund'un yaklaşan maçında forma giyemeyecek. Haaland'ın Türkiye ve Karadağ'a karşı oynayıp oynamayacağı belirsiz ve Norveç ile Dortmund'un sağlık ekipleri yakın temas halinde olacak"

8 Ekimde oynanacak Türkiye – Norveç karşılaşmasında Sörloth ve Haaland forma giyemeyecek.

Gruplarda tamamlanan 6’ncı maçların sonunda Norveç 13 puanla 2’nci sırada bulunurken, Türkiye 11 puanla Norveç’in arkasında 3’üncü sırada.


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