Erol Bulut: Son vuruşlarda daha iyi olmamız gerekiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldıkları derbi sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Bulut, şu ifadeleri kullandı:



"Güzel bir maç olduğunu söyleyebilirim. İki tarafın da gol pozisyonları vardı. İkinci yarıda duran toptan yediğimiz gol sonrası risk aldık. Beraberlik golü sonrasında bulduğumuz iki üç pozisyon var. Bunları değerlendirsek buradan galip ayrılabilirdik. Son vuruşlarda daha iyi konsantre olmamız gerekiyor. En çok gol pozisyonuna giren takımız. Daha iyi olmaya çalışacağız. Önümüzde 10 maç var, sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceğiz."