Ersan İlyasovalı Sixers kazandı

NBA'e 8 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers sahasında Charlotte Hornets'ı 108-94'lük skorla geçti.



Sixers'ta Ben Simmons 11 sayı, 15 asist ve 12 ribaunt ile "triple double" yaparken, Joel Embiid 25 sayı, 19 ribaunt, Marco Belinelli 21 sayı, Robert Covington ise 18 sayıyla galibiyette rol oynadı. 20 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise, ikişer sayı ve asist ile 5 ribauntluk katkı sağladı.



Konuk ekip Hornets'ta Kemba Walker'ın 24 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

MİAMİ HEAT'TEN REKOR SAYI



Miami Heat, uzatma sonunda Denver Nuggets'ı 149-141 yenerek, tarihinde bir maçta en çok sayı atma rekorunu kırdı.



Normal süresi 118-118 sona eren maçın uzatmasında 31 sayı daha bularak Nuggets'ı 149-141 yenen Heat, böylece tarihinde bir maçta en çok sayıyı kaydetti.



Heat'te James Johnson 31, Kelly Olynyk 30, Wayne Ellington 23, Goran Dragic 20, Josh Richardson 17 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.



Nuggets'ta ise Nikola Jokic 34 sayı, 14 ribaunt, Wilson Chandler 26 sayı, Jamal Murray 23 sayı, Will Barton 22 sayıyla mücadele etti.