Eskişehirspor, Galatasaray tişörtü giyen altyapı oyuncusuyla yollarını ayırdı

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Bir dönem Süper Lig'de yer alan Eskişehirspor, altyapı oyuncularından Egehan Has ile yollarını üzerinde "Galatasaray" yazılı bir tişörtle sosyal medyadan paylaşım yaptığı gerekçesiyle ayırdı.

Kulüp, konu ile ilgili futbolcu hakkında bir açıklama paylaştı.

Siyah-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Eskişehirsporumuz altyapı oyuncularından Egehan Has'ın özel bir spor salonunda başka bir takım tişörtüyle sosyal medya hesaplarında paylaşım yapması sebebiyle kulübümüzle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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Eskişehirsporumuz altyapı oyuncularından Egehan Has’ın özel bir spor salonunda başka bir takım tişörtüyle sosyal medya hesaplarında paylaşım yapması sebebiyle kulübümüzle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz. pic.twitter.com/RhK70RHadu — Eskişehirspor (@Eskisehirspor) February 2, 2022

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