Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray başkan adaylığını açıkladı (Eşref Hamamcıoğlu kimdir?)

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulüpte mayıs ayında yapılması beklenen seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesaplarından kararını duyuran Hamamcıoğlu, Galatasaray camiasının ihtiyaç duyduğu iradeyi yerine getirmek için sorumluluk almaya hazır olduğunu ve başkanlığa adaylığını koyduğunu söyledi.



Her gün Galatasaray'ı yaşadığını belirten Hamamcıoğlu, "Ben Galatasaraylıyım, genlerimde şikayet etmek yok. Bir Galatasaraylı olarak görev ve sorumluluklarım var. Böyle hisseden herkesle birlikte yürümeye hazırım" diye konuştu.



Sarı-kırmızılı camianın şu anda bir iradeye ihtiyacı olduğunu savunan Hamamcıoğlu, "Bu yüzden de bir adım öne çıkıyorum ve Galatasaray başkanlığı için adaylığımı koyuyorum. Galatasaray olarak artık özümüze dönüşümüz çok yakın. Tek ihtiyacımız, hatırlamamız gereken Galatasaray'a güven" ifadelerini kullandı.



Açıklamasında başkan seçilmesi halinde neler yapacağını takipçileriyle paylaşan Hamamcıoğlu, "Galatasaray'a Güven" sloganıyla seçim kampanyasını başlattı.

EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR?



1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Eşref Hamamcıoğlu, 1975 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1980 yılında Sorbonne Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi.



1981-1992 yılları arasında Tekfen Holding'e bağlı grup şirketlerinde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1992-2012 yılları arasında Sodexo'da kurucu genel müdür ve CEO olarak görev yaptı.



Eşref Hamamcıoğlu, 1994-1998 yılları arasında Duygun Yarsuvat ve Anıl Büyükeroğlu başkanlıklarında Galatasaraylılar Derneği'nde ve 2001-2002 yıllarında Mehmet Cansun başkanlığında Galatasaray Spor Kulübü'nde yönetici olarak çalıştı.

Türk-Fransız Ticaret Derneği, TÜSİAD, Türkiye Olimpiyat Komitesi üyesidir.



