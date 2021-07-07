EURO 2020 finalistleri kimler? (EURO 2020 finali ne zaman?)

EURO 2020 yarı finalinde İtalya, İspanya’yı penaltı atışlarında 4-2 yenerek finale yükseldi.

Maçın ardınan “EURO 2020’de finali kim oynayacak? EURO 2020 finalinde İtalya kiminle oynayacak?” sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı.

EURO 2020’DE FİNALİ HANGİ TAKIMLAR OYNAYACAK?



Finale yükselen İtalya karşısında kimin oynayacağı merak konusu.

Turnuvanın diğer yarı final maçı bu akşam İngiltere ve Danimarka arasında gerçekleşecek.

Wembley Stadı’nda gerçekleşecek olan maç saat 22.00’da başlayacak.

İngiltere ile Danimarka arasındaki maçta galip olan finale yükselecek. Finale yükselecek iki takımdan biri İtalya ile EURO 2020 final maçı oynayacak.

EURO 2020 FİNALİ NE ZAMAN?



EURO 2020 final maçı 11 Temmuz Pazar günü saat 22.00’da gerçekleşecek. Maçın nerede ve hangi takımlar arasında oynanacağı ise henüz bilinmiyor.



EURO FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?



11 Temmuz Pazar günü yapılacak olan final maçı saat 22.00’da TRT ekranlarında yayınlanacak.