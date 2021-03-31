EURO 2020: Türkiye - İtalya maçı ne zaman?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanmıştı.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendi. 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı.

H Grubu 9. hafta maçında İzlanda ile golsüz berabere kalan A Milliler bu sonuçla gruptaki son maçlar öncesinde İzlanda ile arasındaki 4 puanlık farkı koruyarak EURO 2020'ye katılmayı garantilemişti.

7 NİSAN'A KADAR SEYİRCİ BELİRTME HAKKI

UEFA, EURO 2020'nin ev sahibi 12 şehre tribünlere belirli oranda seyirci alması gerektiğini ve alamayacak olan şehirlerin bunu 7 Nisan'a kadar belirtmek zorunda olduğunu belirtti.

UEFA, tribünlere seyirci almayacak olan şehirlerden ev sahipliğini alacak.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI 11 HAZİRAN'DA

Milli Takımımız ile İtalya, 11 Haziran'da EURO 2020'nin ilk maçında karşı karşıya gelecek.



EURO 2020'nin ev sahiplerinden biri olması planlanan İtalya, hükümet onaylı bir şekilde seyirci alınacağını 7 Nisan'a kadar bildirmezse maçlar ev sahibi olan stadyumlardan birine kaydırılacak, yani İtalya-Türkiye maçının yeri değişmiş olacak.

İtalya Milli Takımı'nın 11 Haziran'da Türkiye ile oynayacağı EURO 2020 açılış müsabakasının öncesinde 28 Mayıs’ta San Marino'yu, 4 Haziran'da da Çekya'yı konuk edecek.

Türkiye ise, Euro 2020'de A Grubu'nda İtalya'nın dışında İsviçre ve Galler ile mücadele verecek.