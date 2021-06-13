EURO 2020'de günün maçları

İtalya - Türkiye açılış maçıyla başlayan EURO 2020'de heyecan devam ediyor. Dün yapılan maçlarda Galler - İsviçre 1 - 1 berabere kalmıştı. Bu skor A Milli Takım'ın kötü başladığı gruptan çıkma şansını artırıyor.



Christian Eriksen'in fenalaştığı maçta Danimarka Finlandiya'ya tek golle boyun eğdi.



Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'nda Belçika ile Rusya karşı karşıya geldi.



Turnuvanın ev sahiplerinden Rusya'nın Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanan maçı Belçika 3-0 kazandı.



BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR



Futbolseverler bugün İngiltere - Hırvatistan, Avusturya - Kuzey Makedonya ve Hollanda - Ukrayna karşılaşmalarını izleyebilecekler.



İNGİLTERE - HIRVATİSTAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu maçında İngiltere ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, İngiltere - Hırvatistan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?



İngiltere - Hırvatistan maçı 13 Haziran Pazar günü saat 16:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.



AVUSTURYA - KUZEY MAKEDONYA MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE, HANGİ KANALDA?



C Grubunun ilk maçında Avusturya, Romanya’daki Arena Nationala’da Kuzey Makedonya’yı ağırlayacak.

19.00’da başlayacak maçı Andreas Ekberg yönetirken yardımcılıklarını Mehmet Culum ve Stefan Hallberg yapacak.



2008’den bu yana dört turnuvanın üçüne katılan Avusturya şampiyonaya galibiyetle başlamak istiyor. Kuzey Makedonya ise tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele edecek.



Mücadele TRT1, TRT 4K, trtizle.com ve trtspor.com.tr/euro2020'den naklen yayınlanacak.



HOLLANDA - UKRAYNA MAÇI TRT1'DE



Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak maçın hakemi Felix Brych. Karşılaşma TRT1, TRT 4K, trtizle.com ve trtspor.com.tr/euro2020'den canlı yayınlanacak.



Daha önce 9 kez şampiyonada yer alan ve 1988'de mutlu sona ulaşan "Portakallar", bu başarıyı tekrarlamanın peşinde.



Turnuvada 3 kez mücadele etmeye hazırlanan Andriy Shevchenko'nun ekibi ise bu kez şanssızlığını kırarak ilk kez gruptan çıkmak istiyor.