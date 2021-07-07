EURO 2020'de ilk finalist İtalya

EURO 2020 yarı finalinde 120 dakikası 1-1 biten maçta İspanya'yı penaltılarda 4-2 yenen İtalya finale yükseldi.

Ntvspor 07.07.2021 - 00:52

EURO 2020'de ilk finalist İtalya

EURO 2020 yarı final mücadelesinde İtalya ile İspanya karşı karşıya geldi.

İngiltere'deki Wembley Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca ilk finalisti penaltı atışları belirledi.

60. dakikada Federico Chiesa ile öne geçen İtalya'ya İspanya 80. dakikada Alvaro Morata ile karşılık verdi.

120 dakikası 1-1 biten maçta İspanya'yı penaltılarda 4-2 yenen İtalya finale yükseldi.

Roberto Mancini yönetimindeki İtalya finalde İngiltere-Danimarka eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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