EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülke birazdan belli olacak.



UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki bulunan merkezinde sırasıyla Almanya ve Türkiye sunumlarını gerçekleştirdi.

Yapılan oylamanın ardından ev sahipliği yapacak ülke açıklanacak.

İŞTE TÜRKİYE'NİN TANITIM VİDEOSU



EURO 2016'YI 1 OYLA KAYBETTİK



Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliği için daha önce 4 kez aday oldu.

2016 seçimini Fransa karşısında 1 oy farkla kaybetti.



2020 için yine yola çıkıldı. Ancak UEFA yönetimi Türkiye'nin hem 2020 olimpiyatlarına

hem de EURO 2020'ye aday olması üzerine bir kural ve format değişikliğine gitti.



EURO 2020’de maçlara 13 ayrı ülkenin ev sahipliği yapacağı açıklandı.

TÜRKİYE, 2024 İÇİN HAREKETE GEÇTİ



Türkiye, 2024 Avrupa Futbol şampiyonası'nın ev sahipliği için yeniden devreye girdi.



EURO 2024 için adaylığını 15 Şubat 2017 tarihinde açıkladı. Adaylık başvurusu da 2

Mart 2017'de yapıldı. Bir gün sonra da UEFA EURO 2024 için Türkiye ile Almanya'nın

aday olduğunu açıkladı.

"BİRLİKTE PAYLAŞALIM"Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) logo ve slogan

tanıtımı büyük ilgi gördü. "Birlikte Paylaşalım" sloganıyla Türkiye’nin güçlü turizm

sektörüne ve futbol tutkusuna vurgu yapıldı. Belirlenen logoda da kalplerin EURO

2024 için birlikte attığı belirtildi.



2024 tanıtım elçisi olarak Ampute Milli Takımımızın yıldızlarından Barış Telli seçildi.

27 Nisan'da da adaylık dosyası UEFA'ya sunuldu. Türkiye'nin EURO 2024 projesinde 9

şehir ,10 stadyum yer alıyor. İstanbul, Atatürk Olimpiyat ve Türk Telekom

Stadyumlarıyla kapılarını futbol severlere açacak. Bursa, Antalya, Eskişehir,

Gaziantep, Konya, Trabzon, Kocaeli ve başkent Ankara da maçlara ev sahipliği

yapacak.



Türkiye sportif altyapı ve stadyumlar konusunda önemli bir dönüşüm geçirdi. Önceki

başvurularında proje olarak sunulan statlar tamamlandı. Fiziki altyapı, ulaşım, iletişim

ve konaklama alanlarında da UEFA'nın aradığı standartları karşılıyor.

KİM OY KULLANACAK



UEFA başkan ve yardımcıları ile UEFA yönetim kurulu üyeleri, Türkiye ile Almanya arasında bir seçim yaparak EURO 2024'ün ev sahibini belirleyecek.



UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, başkan yardımcıları İsveçli Karl-Erik Nilsson, Portekizli Fernando Gomes Ukraynalı Grigoriy Surkis, İtalyan Michele Uva ve İngiliz David Gill ile UEFA yönetim kurulu üyeleri Polonyalı Zbigniew Boniek, Macar Sandor Csanyi, İrlandalı John Delaney, İsviçreli Peter Gillieron, Fransız Florence Hardouin, Bulgar Borislav Mihaylov, İspanyol Juan Luis Larrea Sarobe, Hırvat Davor Suker, Hollandalı Michael van Praag, İtalyan Andrea Agnelli, İngiliz Ivan Gazidis seçimde oy kullanacak.

SERVET YARDIMCI, GRİNDEL VE OLSSON OY KULLANAMAYACAK



Türkiye ve Almanya'nın aday olduğu organizasyonda Alman ve Türk vatandaşı olan

UEFA başkan yardımcıları ya da UEFA yönetim kurulu üyeleri UEFA EURO 2024

adaylığı seçiminde oy kullanamayacak.



Ayrıca, UEFA Yönetim Kurulu üyesi İsveçli Lars-Christer Olsson da sağlık sorunları

nedeniyle törene katılamayacak.



Böylece, UEFA Başkan Yardımcısı Alman Reinhard Grindel, UEFA Yönetim Kurulu

Üyesi Türk Servet Yardımcı ve İsveçli Olsson dışında kalan 17 kişi EURO 2024

organizasyonunu düzenleyecek ülkeyi seçecek.

"IRKÇILIĞA HAYIR" DİYEN UEFA'NIN KARARI BEKLENİYOR



"Irkçılığa Hayır" mottosu ile futbolda ırkçılığa karşı mücadele veren UEFA,

Almanya'daki ırkçılık olayları sonrasında şampiyonayı düzenleyecek ülkeyi

belirleyecek.



Türkiye'nin EURO 2024'ün ev sahipliği sloganı olan "Birlikte Paylaşalım" ile futbolda

ırkçılık ve ayrımcılığa karşı bir duruş sergileniyor.



UEFA'nın "Irkçılığa hayır" kampanyasında, futbolda son yıllarda büyük bir sorun olarak

ortaya çıkan ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Almanya ise ırkçılık suçlamalarının gölgesinde UEFA kararını bekliyor.



Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nın öncesinde ve sonrasında Almanya

Milli Takımı'nın Türk asıllı oyuncuları Mesut Özil ile İlkay Gündoğan linç

kampanyasına maruz kaldı.

Almanya Futbol Federasyonunun (DFB) kamuoyunda yapılan ırkçı ve ayrımcı

saldırılara karşı iki futbolcusunu korumaması dikkati çekti. Bu süreçte Mesut'a

yönelik en büyük baskı ise futbolcuya "tarafını seç" imalarında bulunan DFB Başkanı

Reinhard Grindel'den geldi.



Milli takımı bırakma gerekçesinde Grindel'i doğrudan eleştiren Mesut Özil, "Grindel ve

onun destekçilerinin gözünde kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim."

ifadesini kullanarak Almanya'daki ırkçılık konusuna vurgu yaptı. Bunun sonucunda

Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bırakmak zorunda kaldı.



Türk asıllı futbolcunun tutumu ülkede yaşayan göçmenlere de cesaret verdi.

Göçmenler bunun üzerine Almanya'da uğradıkları ırkçı ve ayrımcı tutumları "#meTwo"

etiketiyle sosyal medyadan paylaştı.