Exxen spor paketi üyeliği nasıl yapılır? (Exxen spor paketi üyelik ücreti ne kadar?)

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları ülkemizde 2021-2024 yılları arasında Exxen platformunda yayınlanacak.

EXXEN SPOR PAKETİ ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?



Exxen'de Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.



Exxen + spor aylık ücreti, 1 yıl taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.



Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.



Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş ödenerek satın alınabiliyor.



EXXEN SPOR PAKETİNE SMS İLE ÜYE OLMAK



Reklamlı üyelikler için EXXENSPOR, reklamsız üyelik için EXXENSPOR REKLAMSIZ yazıp 9300'a SMS göndererek üyeliğinizi başlatabilirsiniz.



EXXEN PLATFORMUNDA AYNI ANDA SADECE 1 CİHAZDAN İZLEME YAPILABİLİYOR



Exxen'in canlı maç yayınlarının izlemek için www.exxen.com sitesinde üye olmak gerekiyor. Ayrıca Google Play Store ve iPhone App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz. Exxen'de 7 günlük ücretsiz deneme seçeneği de bulunuyor.



Exxen'e üye olmak için www.exxen.com adresine girdikten sonra açılan sayfada ad soyad ve e-posta bilgilerinizi yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz.



Exxen platformunda aynı anda sadece 1 cihazdan izleme yapılabiliyor.

