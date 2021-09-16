Exxen'e nasıl üye olunur? (Exxen üyelik ücreti ne kadar?)

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının yayın hakkı, üç sezon boyunca Dijital içerik platformu Exxen'de olacak.

EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen'e üye olmak için www.exxen.com.tr adresine girip açılan sayfada Ad Soyad ve E-posta bilgilerinizi yazarak üye olabilirsiniz.

EXXENSPOR ÜYELİK PAKETLERİ VE ÜCRETLERİ

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.



Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.



Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.



Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.

Exxen'e üye olduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz.