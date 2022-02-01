Eyüpspor, Galatasaray'dan Sekidika'yı kiralık olarak kadrosuna kattı

Galatasaray'ın Eskişehirspor'dan satın aldığı Jesse Sekidika Eyüpspor'a kiralandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşleri aktarılan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Sekidika, sezon başından beri istediğimiz bir futbolcuydu. Eyüpspor'a çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Her iki taraf için de hayırlısı olsun. Bu transferde kolaylık sağlayan Galatasaray Başkanı Sayın Burak Elmas'a teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.



Sekidika, sezonun ilk yarısında Belçika'nın Oud-Heverlee Leuven takımında kiralık olarak forma giymişti.

Sekidika'nın 30 haziran 2024'e kadar sarı kırmızılılar ile sözleşmesi bulunuyor.

Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Jesse Sekidika!



Eyüpspor’umuz, Galatasaray'dan Jesse Sekidika ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. ✍🏻



Jesse Sekidika’ya hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz. 💜💛#BirSemtinRüyası pic.twitter.com/8jalT93fF1 — Eyüpspor (@eyupsporkulubu) February 1, 2022

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