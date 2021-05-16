FA Cup'ta Leicester City futbolcularından Filistin'e destek

Chelsea'yi 1-0 yenen ve İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşan Leicester City'nin oyuncuları, final maçının ardından Filistin bayrağı açtı.

ntv.com.tr 16.05.2021 - 11:17

FA Cup'ta Leicester City futbolcularından Filistin'e destek

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Oyuncular Hamza Choudhury ve Wesley Fofana, Wembley Stadı'nda yapılan final maçının ardından, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin'e desteklerini gösterdi.

Maç sonrası galibiyet kutlamaları sürerken, oyuncular Choudhury ve Fofana, sahada Filistin bayrağını dalgalandırdı.

İngiliz orta saha oyuncusu Choudhury, takım arkadaşları Kasper Schmeichel ve Fofana ile kupayı kaldırmadan önce, madalyasını almaya giderken Filistin bayrağını omuzlarına astı.

Oyuncuların sahada Filistin bayrağını açması sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak beğeni aldı.

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