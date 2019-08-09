Son dakika haberi! Galatasaray'ın transfer listesinde 1 numara olan Radamel Falcao'dan yeni açıklamalar geldi.



Kolombiyalı golcü, Monaco'dan ayrılma sinyalini yenileyerek "Galatasaray'da oynamak kariyerimin bu döneminde heyecan verici olur. Umarım kısa zamanda transfer çözülecek." dedi.



Falcao geleceğiyle ilgili kararı verdiğini söylerken "Herkes benim Millonarios taraftarı olduğumu biliyor ama şimdi geleceğimle ilgili bir karar verdim. Falcao olarak sadece kendimi düşünemem, karımı ve kızlarımı da düşünmem gerekiyor" dedi.



"YETENEĞİMİ KAYBETTİĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"



33 yaşında olmasına rağmen kendisini formda hisssettiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Yeteneğimi kaybettiğimi düşünmüyorum. Golcü olarak hala başarılıyım ve takım oyununa adapte olabiliyorum. Attığım gollere bakarsanız, bunu göreceksiniz. River Plate'e gittikten sonra ceza alanında özel bir oyuncu olmaya çalıştım ve başardım" diye konuştu.



Sarı-kırmızılılar Kolombiyalı golcünün transferi için uzun süredir uğraş veriyor. Son olarak Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut transfer görüşmeleri yapmak için Fransa'ya gitmişti.