Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Kolombiyalı forvet oyuncusu Radamel Falcao, Monaco'nun cuma günü saat 21:45'te Lyon ile sahasında oynayacağı maçın 20 kişilik maç kadrosunda yer almadı.
Kolombiyalı yıldız sarı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Kırmızı-beyazlıların resmi internet sitesinden açıkladığı maç kadrosu şöyle;
Kaleci: Benaglio, Lacomte
Defans: Aguilar, Badiashile, Ballo, Toure, Glik, Henrichs, Jemerson, Naldo, Panzo
Orta Saha: Dias, Boschilia, Chadli, Fabregas, Rony Lopes, Gelson, Traore
Forvet: Foster, Sylla