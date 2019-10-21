Falcao, Real Madrid maçında yok (Kamp kadrosu belli oldu)

Galatasaray'da Real Madrid maçı kamp kadrosu belli oldu. Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, 19 kişilik kadroda yer almadı.

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İHA 21.10.2019 - 22:48

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 Galatasaray'da, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Real Madrid maçı kamp kadrosu belli oldu. Falcao kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında yarın Real Madrid ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılarda maçın kamp kadrosu da belli oldu.

Real Madrid maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina."

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