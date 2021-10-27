Falcao tarihe geçti! Barcelona'yı yıktı

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Barcelona, Radamel Falcao'nun formasını giydiği Rayo Vallecano'ya konuk oldu.



Estadio de Vallecas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.



Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golü 30. dakika bir dönem Galatasaray forması da giyen Radamel Falcao kaydetti.



Falcao, 35 yaş 259 günle La Liga'da takımıyla çıktığı 6 maçta 4 gol atan en yaşlı futbolcu oldu.



Bu sonuçla üst üst ikinci kez mağlup olan Barcelona 15 puanda kalırken, 6. galibiyetini alan Rayo Vallecano puanını 19 yaptı.