Falcao yeni kariyerine golle başladı

İki sezonluk Galatasaray macerasının ardından La Liga'ya geri dönen Radamel Falcao yeni kariyerine muhteşem bir başlangıç yaptı.



İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Kolombiyalı yıldız ilk maçına Getafe karşısında yedek kulübesinde başladı.



71. dakikada oyuna dahil olan Radamel Falcao 82. dakikada takımının üçüncü golüne imza attı ve siftahı erken yaptı. Rayo Vallecano'nun 3-0 kazandığı maçta takımın diğer golleri Oscar Trejo ve Pathe Ciss kaydetti.



Rayo Vallecano, Getafe'yi 3-0 mağlup ederken Getafe'de Enes Ünal 86. dakikada penaltı kaçırdı.