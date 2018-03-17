Fas'tan Dünya Kupası'na 15.8 milyar dolar

Fas, 2026'da FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için adaylık tanıtımını gerçekleştirdi. Basın toplantısında ev sahipliğinin alınması halinde 14 stadyumun kupada kullanılacağı ve alt yapı dahil 15.8 milyar dolarlık yatırım yapılacağının altı çizildi



FIFA 2026 Dünya Kupası'nın ev sahipliği için favori olan ABD-Kanada-Meksika ortaklığının tek rakibi olan Fas'ın dosyasının detayları açıklandı.

Fas, ev sahipliğini kazanırsa 14 stadyumun kullanılacağını duyurdu. Hiç yeni stat inşaat edilmeyecek. kullanılacak statların hepsi yenilemeden geçecek. Buna ve alt yapıya toplam 15.8 milyar dolar harcanacak.



Casablanca ve Marrakeş'ten ikişer stadyum kupada kullanılacak. Ayrıca Rabat, Agadir, El Jadida, Fez, Meknes, Nador, Ouarzazate, Oujda, Tangier ve Tetouan'dan birer stat adaylık dosyasında yer alıyor.



Fas, 1994, 1998, 2006 ve 2010'a da aday o9lmuştu. 1994'te ABD'nin, 1998'de Fransa'nın ardında ikinci olmuştu. 2010'da da Güney Afrika'ya geçilmişti.



FIFA üyeleri, 2026 Dünya Kupası'nın ev sahibini 13 Haziran'da Moskova'daki oylamada seçecek.